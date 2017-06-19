Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Пять звезд на Новокузнецкой
Отзывы о кинотеатре Пять звезд на Новокузнецкой
Отзывы о кинотеатре Пять звезд на Новокузнецкой
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Скидки и акции
Отзывы о кинотеатре Пять звезд на Новокузнецкой
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Борис Гладких
19 июня 2017, 20:38
Здравствуйте! Какие у вас скидки для пенсионеров на сеансы, в какое время и по каким дням? Олег
19 июня 2017, 20:38
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
20 июня 2017, 11:02
в ответ на сообщение
Борис Гладких от 19 июня 2017, 20:38
Борис, доброе утро!
Благодарим вас за вопрос.
В сети кинотеатров "Пять звезд" действую скидки по клубной карте, которую можно приобрести в кассе кинотеатра. Каждую среду проводится клубный день, когда на билеты действует скидка 50%.
Обратите внимание, что скидки по клубной программе не распространяются на некоторые фильмы, список которых необходимо уточнять по указанному номеру телефона.
Солнечного вам лета!
20 июня 2017, 11:02
0
0
Ответить
agcvip
3 декабря 2019, 01:03
Здравствуйте!
Я оплатил онлайн 2 билета на 3 декабря Фильм Форд против Феррари, но на почту билеты не пришли!!
Как я смогу попасть на сеанс без билета?
3 декабря 2019, 01:03
0
0
Ответить
agcvip
3 декабря 2019, 01:27
в ответ на сообщение
agcvip от 3 декабря 2019, 01:03
все пришло)
3 декабря 2019, 01:27
0
0
Ответить
Dealing Ounces
19 февраля 2020, 22:14
Можно ли брать с собой еду свою?
19 февраля 2020, 22:14
0
0
Ответить
Слава Крулатов
24 сентября 2021, 16:14
Оценка
Люблю смотреть все премьеры в кино и выбираю для этого мой любимый кинотеатр «Пять звезд». Как по мне, то лучшего места для того, чтобы отлично провести время просто нет. Здесь и классное месторасположение, от метро всего 3 минуты. Недавно ходили на фильм "Охотник за Разумом: Схватка", и были приятно удивлены. Кинотеатр «пережил» реконструкцию и стал еще круче(поменяли проекторы, обновили кресла) , чем раньше. Вообще отсюда не хочется уходить. Хах, лучше, чем дома)
24 сентября 2021, 16:14
0
0
Ответить
Лена Кононенко
30 сентября 2021, 10:50
Вот теперь я точно могу сказать, что «Пять звёзд» - это тема. В последние пару лет этот кинотеатр в первую очередь подкупал меня тем, что он расположен недалеко от дома, а вот в плане качества изображения и звука он стал уступать другим местам. Но недавно здесь провели существенную работу над ошибками, поменяли проекторы, поставили удобные кресла и как следствие «Пять звезд» снова на высоте. Теперь ни на какие компромиссы идти не нужно. Получаешь 2 в 1-комфорт и качество. Мои благодарности администрации.
30 сентября 2021, 10:50
0
0
Ответить
Л. Рокс
6 октября 2021, 09:17
Оценка
Все-таки очень хороший кинотеатр. Нравится, что здесь всегда толково подбирают репертуар. Мне нравится смотреть фильмы в оригинале без дубляжа, и тут есть такая возможность. Дальше хочу сказать пару слов про залы и качество звука/изображения. После реконструкции «Пять звезд» запросто даст фору другим кинотеатрам. Теперь даже самые темные моменты хорошо видны и фильмы словно наполняются новым смыслом. Короче говоря, если смотреть кино, то только в таких местах. «Пять звезд» марку держит.
6 октября 2021, 09:17
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Параглаз
3 комментария
Космик Щелковский
1 комментарий
Киномакс Солярис
8 комментариев
Дом кино
1 комментарий
Mori Cinema Кунцево
8 комментариев
Алмаз Синема Алтуфьевский
8 комментариев
Coperto-Cinema
2 комментария
Каро 6 Щука
8 комментариев
Космик Марьина Роща
7 комментариев
Синема парк Белая Дача
2 комментария
Москино Юность
2 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Благодарим вас за вопрос.
В сети кинотеатров "Пять звезд" действую скидки по клубной карте, которую можно приобрести в кассе кинотеатра. Каждую среду проводится клубный день, когда на билеты действует скидка 50%.
Обратите внимание, что скидки по клубной программе не распространяются на некоторые фильмы, список которых необходимо уточнять по указанному номеру телефона.
Солнечного вам лета!
Я оплатил онлайн 2 билета на 3 декабря Фильм Форд против Феррари, но на почту билеты не пришли!!
Как я смогу попасть на сеанс без билета?
Авторизация по e-mail