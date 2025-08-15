Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Пять звезд на Новокузнецкой
Расписание сеансов кинотеатра «Пять звезд на Новокузнецкой»
Расписание сеансов кинотеатра «Пять звезд на Новокузнецкой»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Скидки и акции
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
28 дней
драма
2025, Италия / Бельгия
2D
16:40
от 550 ₽
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
2D
21:30
от 650 ₽
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
2D
11:40
от 450 ₽
Дом в огне
комедия, триллер, мелодрама
2024, Испания
2D, SUB
17:20
от 550 ₽
Жизнь Чака
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
2D
15:10
от 550 ₽
2D, SUB
10:55
от 450 ₽
19:20
от 650 ₽
Здравствуй, грусть
драма, мелодрама
2024, Канада / Франция / Германия
2D, SUB
14:25
от 550 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
12:55
от 450 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D, SUB
15:20
от 550 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
11:05
от 450 ₽
18:40
от 650 ₽
22:05
от 650 ₽
На ярком солнце
драма, криминал
1960, Франция / Италия
2D, SUB
10:45
от 450 ₽
20:00
от 950 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
18:50
от 650 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
13:00
от 450 ₽
20:55
от 650 ₽
2D, SUB
17:35
от 550 ₽
Письма о любви
драма
2024, Великобритания / Ирландия
2D
13:05
от 450 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D, SUB
19:35
от 650 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
11:25
от 750 ₽
16:35
от 550 ₽
Саван
ужасы, триллер
2024, Канада / Франция
2D
22:00
от 650 ₽
Свободные люди
боевик, криминал, драма
2025, Греция / США
2D
13:20
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667