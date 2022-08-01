Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи

Кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи

Москва
Адрес
г. Москва, Лаврушинский пер., 12
Метро
Полянка Третьяковская Третьяковская Новокузнецкая
Показать на карте
В избранное Уже в избранном
О кинотеатре

Музейный кинотеатр Третьяковской галереи работает с 2016 года, и в настоящее время кинопоказы проходят в 3 залах с универсальной проекцией (16 мм, 35 мм, все виды цифровой проекции) в Инженерном корпусе и Новой Третьяковке. В тёплое время года во внутреннем дворе Новой Третьяковки работает летний цифровой кинотеатр.

 

Кино в Третьяковке – это

- первый в России музейный кинотеатр с профессиональным оборудованием и качественной проекцией и звуком;
- образовательные кинопрограммы, специальные ретроспективы к выставкам, кинофестивали;
- классика отечественного и мирового кино;
- премьерные показы новых картин;
- лучшие авторские фильмы и фильмы об искусстве в прокате;
- встречи и дискуссии с режиссёрами, актёрами, кинокритиками и киноведами.

 

Буклеты кинопрограмм и ретроспектив доступны онлайн.

мало голосов Оцените
5 голосов
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре
Сергей Романов 1 августа 2022, 23:41
холодно в зале ноги мезнут и без верхней одежды даже при 30 градусахъ\
на улице-тут же холодрыга!
Отзывы Написать отзыв
5 голосов
Оцените
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше