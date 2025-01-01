Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Домжур (Центральный Дом журналистов) Кинотеатр Домжур (Центральный Дом журналистов) (Москва) на карте

Кинотеатр Домжур (Центральный Дом журналистов) (Москва) на карте

Кинотеатр Домжур (Центральный Дом журналистов) (Москва) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
200 метров
Friends Hall NewTone Арбатская / Александровский Сад / Боровицкая / Библиотека им. Ленина
5
200 метров
Художественный Арбатская / Александровский Сад / Боровицкая / Библиотека им. Ленина / Кропоткинская / Охотный Ряд
5
350 метров
Stella di Mosca Summer Cinema Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Арбатская / Боровицкая / Охотный Ряд / Театральная / Площадь Революции
5
500 метров
Романов Синема Александровский Сад / Библиотека им. Ленина / Боровицкая / Охотный Ряд / Арбатская / Театральная / Площадь Революции
5
850 метров
Каро 11 Октябрь Смоленская / Арбатская / Баррикадная
5
1.1 км
Москва Театральная / Охотный Ряд / Площадь Революции / Кузнецкий Мост / Лубянка / Библиотека им. Ленина / Александровский Сад / Боровицкая / Чеховская
5
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше