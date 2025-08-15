Кинотеатр «Формула кино на Полежаевской» — это современный мультиплекс, расположенный в развлекательной зоне ТРЦ «Хорошо!». Он был открыт в сентябре 2016 года.

Все зрительные залы оснащены передовой кинотехникой от лучших мировых брендов. Имеется уникальный зал IMAX на 298 мест. Для детей оборудован специальный кинозал «Мувик» на 76 мест. В этом зале за юными зрителями присматривают внимательные воспитатели, а родители на время сеанса могут посмотреть фильм в другом зале или заняться покупками. Общая вместимость кинозалов — 1393 места. В ежедневном репертуаре — лучшие премьеры российского проката.

«Формула Кино на Полежаевской» — это кинотеатр семейного формата, здесь все предусмотрено для досуга молодежи и родителей с детьми. В фойе имеется кино-бар с хорошим выбором снэков, десертов, попкорна, пива и прохладительных напитков. Рядом с кинотеатром расположены: семейный парк развлечений «Zамания», кафе и зона фаст-фуда.