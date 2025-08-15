Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Формула Кино на Полежаевской

Формула Кино на Полежаевской

Москва
Адрес
г. Москва, Хорошевское шоссе, 27, ТРЦ «Хорошо!»
Метро
Полежаевская Хорошёвская
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Позвонить
Билеты от 170 ₽
В избранное Уже в избранном
Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТРЦ «Хорошо!»
О кинотеатре

Кинотеатр «Формула кино на Полежаевской» — это современный мультиплекс, расположенный в развлекательной зоне ТРЦ «Хорошо!». Он был открыт в сентябре 2016 года.

Все зрительные залы оснащены передовой кинотехникой от лучших мировых брендов. Имеется уникальный зал IMAX на 298 мест. Для детей оборудован специальный кинозал «Мувик» на 76 мест. В этом зале за юными зрителями присматривают внимательные воспитатели, а родители на время сеанса могут посмотреть фильм в другом зале или заняться покупками. Общая вместимость кинозалов — 1393 места. В ежедневном репертуаре — лучшие премьеры российского проката.

«Формула Кино на Полежаевской» — это кинотеатр семейного формата, здесь все предусмотрено для досуга молодежи и родителей с детьми. В фойе имеется кино-бар с хорошим выбором снэков, десертов, попкорна, пива и прохладительных напитков. Рядом с кинотеатром расположены: семейный парк развлечений «Zамания», кафе и зона фаст-фуда.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
IMAX
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
Парковка
Детский зал
мало голосов Оцените
5 голосов
Билеты от 170 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Формула Кино на Полежаевской
Globe: Комедия ошибок
Globe: Комедия ошибок
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 600 ₽ ...
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
16:30 от 490 ₽ 21:20 от 580 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 1 сеанс
22:05 от 580 ₽ ...
Заклятье. Кровь экзорциста
Заклятье. Кровь экзорциста
Сегодня 1 сеанс
23:25 от 580 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
5 голосов
Оцените

Фильмы в кинотеатре Формула Кино на Полежаевской

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3 чт 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Globe: Комедия ошибок спектакль 2015, Великобритания
2D
19:30 от 600 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
16:30 от 490 ₽ 21:20 от 580 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
22:05 от 580 ₽
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше