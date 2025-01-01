ТРЦ «Хорошо!» – это современный многофункциональный торгово-развлекательный центр, расположенный в Хорошевском районе Москвы недалеко от станции метро «Полежаевская».

На территории торгово-развлекательного центра «Хорошо!» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров на любой вкус (Bershka, Pull&Bear, Gloria Jeans, COLIN`S, Glenfield, H&M, «ТВОЕ», Mango, Terranova, «Алеф», Modis, HellyHansen, Henderson, Sport Point, UNO, «5 КармаNов», «Сквот», Tom Farr, Esta Moda, O'stin, «Сударь», Uniqlo, Prime, KARI, KARI Kids, «Сити обувь», Glenfield, Zenden, THOMAS MÜNZ, Kiko Milano, Modis, El Tempo, Barbarina, Mario Mikke, Lady collection, Rendez-Vous, O'Sofi, Pinacci, Henderson, «Пан Чемодан», ELIS, Anna Verdi, Mark Jacket, Esta Moda, Silver Spoon, Birka, «Сударь», Uniqlo, KIDSBY, INCANTO, «Dефиле», Milavitsa, luхbikini, Intimissimi, Hoff Home, Askona и др.), фирменные магазины техники («НОУ-ХАУ», «Телефон.Ру», Sony Centre, Samsung и др.), салоны связи («МегаФон», «МТС», «Tele2», «Билайн» и др.), магазины парфюмерии и кометики («Красота и здоровье», Yves Rocher, «Л’Этуаль», Expert Professional, Kiko Milano, Mixit и др.), аптеки «АСНА» и «36,6», магазины сувениров, цветов и подарков («Верность качеству», Vardex, Hoff Home, Kuchenland Home, «Солдат удачи» и др.), детские супермаркеты «Детский мир» и Babyland, магазин игрушек Toy.ru, «Школа семи гномов», салон оптики «Линзмастер», ювелирные салоы («Ювелирцентр», Pandora, Golden Style, «Московский ювелирный завод», Sunlight, Opera jewelry и др.), Салон маникюра «НоготОК», бутик подарков Suprise Me, туристическое агентство TUI, банкоматы и отделения банков («Сбербанк», «Фора Банк» и др.), мастерская «МУЛЬТИ-МАСТЕР», экспресс-студия по коррекции формы бровей BrowArt Express Studio, салон красоты «Точка красоты», «Студия маникюра Лены Лениной», студия маникюра Nail Art Studio, танцевальная студия Hover Dance и ателье Hover Dress, студия красоты Cosmos beauty и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Хорошо!» можно найти продуктовый супермаркет «Перекресток», супермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео», зоомагазин «Ле'Муррр», детский развлекательный центр «Дети Могут» (киностудия, квест и др.) и книжный бутик «Читай-город».

Также в торгово-развлекательном центре для гостей функционирует обширная зона фудкорта, где каждый посетитель сможет выбрать кафе или ресторан по своему вкусу (Burger King, Hand Wok Cafe, McDonald's, «Теремок», «Суши Маkе», «Воккер», «Крошка-Картошка», KFC, «Гриль Хаус», Salateria, «ВьетПапа», «Калимера», Take&Wake, «Кофейня», «Шоколадница», Coffeeshop Company, кафе KIDZROCKCAFE, рестораны «Руккола», «Кофемания», Il Patio, «Шикари», «Хинкальная», «Кулибин» и др.).

Для комфорта автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Хорошо!» есть бесплатная подземная парковка на 800 машиномест (время работы: 10.00 – 03.00) и автомойка «МОЙМОБИЛЬ».

Адрес:

г. Москва, Хорошевское ш., д. 27

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Хорошо!» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Полежаевская» (350 метров)

2. На любом общественном транспорте, идущем по Хорошевскому шоссе до остановки «Улица Генерала Ивашутина» или по 4-ой Магистральной улице до остановки «Автокомбинат № 11»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Хорошо!»: 10.00 – 22.00

Супермаркет «Перекресток»: 08.00 – 23.00;

Кинотеатр «Формула Кино»: 10.00 – 03.00;

Детский развлекательный центр «Дети Могут» (киностудия, квест и др.): 10.00 – 22.00.