Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Времена года

Времена года

Москва
Адрес
г. Москва, Кутузовский просп., 48, 5 этаж торговой галереи «Времена года»
Метро
Филевский парк
Показать на карте
Телефон

+7 499 390-93-99

Позвонить
Билеты от 7000 ₽
В избранное Уже в избранном
О кинотеатре

Современный кинотеатр премиум-класса «Времена года» занимает весь пятый этаж одноименной торговой галереи, находящейся на Кутузовском проспекте вблизи станции метро Парк Победы. В большом и уютном фойе кинотеатра находятся залы ресторана с открытой кухней.

Для посетителей открыто 5 кинозалов вместимостью 8,10,18, 64 и 50 мест. Все кинозалы оснащены комфортабельными креслами-реклайнерами, которые дадут возможность зрителям смотреть картину в горизонтальном положении.
Дружелюбные официанты дополняют комфорт в кинозале своей оперативностью и приветливостью. 

Кинопроекционное оборудование последнего поколения позволяет сполна насладиться всеми визуальными и звуковыми эффектами. Кинотеатр дает возможность своим зрителям воспользоваться уникальной услугой индивидуальный кинопросмотр, получив заряд положительных эмоций от просмотра фильма в компании друзей.

Для еще большего комфорта гостей на территории комплекса открыта шестиуровневая парковка, на входе есть гардероб.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Wi-Fi
VIP
Диваны
Официант
Парковка
A/C
7.7 Оцените
1315 голосов
Билеты от 7000 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Времена года
28 дней
28 дней
Сегодня 1 сеанс
19:00 ...
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
11:20 ...
Бухта Бэррона
Бухта Бэррона
Сегодня 2 сеанса
16:10 18:00 ...
Джульетта и Ромео
Джульетта и Ромео
Сегодня 1 сеанс
20:25 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
1315 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости кинотеатра Новости кинотеатра в нашем канале Телеграм
В Москве прошла закрытая премьера фильма «Примадонна» с Мерил Стрип в главной роли
В Москве прошла закрытая премьера фильма «Примадонна» с Мерил Стрип в главной роли 15 октября в кинотеатре «Времена года» и ресторане SPETTACOLO состоялась VIP премьера фильма «Примадонна» Стивена Фрирза («Виктория и Абдул»,
Написать
17 октября 2018 02:35
В Москве состоялся премьерный показ картины «Голос Монстра»
В Москве состоялся премьерный показ картины «Голос Монстра» Вчера в кинотеатре «Времена Года» состоялась премьера фэнтези-драмы «Голос Монстра» Хуана Антонио Байоны. Мероприятие было организовано кинокомпанией «Вольга»
Написать
30 января 2017 16:24
Все новости кинотеатра
Фотографии Все фотографии
Все фотографии

Фильмы в кинотеатре Времена года

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 дней драма 2025, Италия / Бельгия
2D
19:00
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
11:20
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
16:10 18:00
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше