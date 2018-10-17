Современный кинотеатр премиум-класса «Времена года» занимает весь пятый этаж одноименной торговой галереи, находящейся на Кутузовском проспекте вблизи станции метро Парк Победы. В большом и уютном фойе кинотеатра находятся залы ресторана с открытой кухней.

Для посетителей открыто 5 кинозалов вместимостью 8,10,18, 64 и 50 мест. Все кинозалы оснащены комфортабельными креслами-реклайнерами, которые дадут возможность зрителям смотреть картину в горизонтальном положении.

Дружелюбные официанты дополняют комфорт в кинозале своей оперативностью и приветливостью.



Кинопроекционное оборудование последнего поколения позволяет сполна насладиться всеми визуальными и звуковыми эффектами. Кинотеатр дает возможность своим зрителям воспользоваться уникальной услугой индивидуальный кинопросмотр, получив заряд положительных эмоций от просмотра фильма в компании друзей.



Для еще большего комфорта гостей на территории комплекса открыта шестиуровневая парковка, на входе есть гардероб.