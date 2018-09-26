Меню
КИНОград

Москва
Адрес
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
Телефон

+7 495 240-56-56 / касса

+7 4952 40-56-55 / администратор

О кинотеатре

В городе Московский в ТРК «Новомосковский» открылся 7-зальный современный кинотеатр. Залы кинотеатра оборудованы современной акустической системой Digital Cinema и системой цифрового показа 3D. В кинотеатре 6 комфортабельных залов на 65-85 мест, а также VIP-зал, оборудованный удобными кожаными трансформируемыми креслами со столиками. Интерьер кинотеатра напоминает современный мегаполис с пешеходными переходами, светофорами, автобусными остановками и зоной питания со столиками и креслами. Приятно удивят и цены на билеты, которые варьируются от 200 до 450 рублей. Также проводится акция «Последний шанс» ( каждые вторник и среду билеты на фильмы, заканчивающие свой прокат, всего по 200 рублей, вне зависимости от времени сеанса и зала!).

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
VIP
Расписание сеансов в кинотеатре КИНОград
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
16:45 ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 3 сеанса
12:25 15:15 20:30 ...
Затерянное место
Затерянное место
Сегодня 1 сеанс
19:40 ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
10:15 ...
Отзывы о кинотеатре
marima 26 сентября 2018, 10:48
Купить билеты онлайн в кинотеатр г. Московский не представляется возможным ни на один сеанс.
User 14 мая 2022, 12:34
Куда делись детские билеты? Даже на детские мультфильмы детишки идут по взрослой цене!!
Скидки в кинотеатре
Для любителей попкорна

В понедельник и вторник купите один огромный попкорн и получите два билета по 100 рублей каждый!

Специальные предложения
Фильмы в кинотеатре КИНОград

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
16:45
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
12:25 15:15 20:30
Затерянное место ужасы, триллер 2024, США
2D
19:40
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
