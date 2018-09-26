В городе Московский в ТРК «Новомосковский» открылся 7-зальный современный кинотеатр. Залы кинотеатра оборудованы современной акустической системой Digital Cinema и системой цифрового показа 3D. В кинотеатре 6 комфортабельных залов на 65-85 мест, а также VIP-зал, оборудованный удобными кожаными трансформируемыми креслами со столиками. Интерьер кинотеатра напоминает современный мегаполис с пешеходными переходами, светофорами, автобусными остановками и зоной питания со столиками и креслами. Приятно удивят и цены на билеты, которые варьируются от 200 до 450 рублей. Также проводится акция «Последний шанс» ( каждые вторник и среду билеты на фильмы, заканчивающие свой прокат, всего по 200 рублей, вне зависимости от времени сеанса и зала!).