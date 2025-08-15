Меню
КИНОград
Расписание сеансов кинотеатра «КИНОград»
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
16:45
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
12:25
15:15
20:30
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
19:40
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
10:15
Как приручить дракона
боевик, приключения, семейный
2025, США
2D
10:15
14:25
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
14:00
17:10
21:40
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
11:50
17:40
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
10:30
14:50
17:10
19:30
21:50
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
10:30
12:30
15:45
18:35
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
20:10
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:30
12:50
15:05
18:10
Смурфики в кино
мюзикл
2025, США
2D
10:20
14:05
16:25
Супермен
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
2D
10:40
21:40
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
13:55
17:40
Улыбка. Новый кошмар
ужасы
2024, Канада / США
2D
22:20
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
13:00
19:35
22:05
Формула 1
спорт
2025, США
2D
12:30
16:50
19:35
21:20
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
