В деревне Новоглаголево, Московской области находится современный киноклуб «Ракурс». Кинозалы отличаются приятной атмосферой и уникальным дизайном. Огромные мягкие кресла позволят почувствовать настоящую релаксацию, откинуться на спинку и наслаждаться любимым бестселлером. Благодаря широкому экрану из английского высококачественного полотна изображение приобретает больше четкости и яркости. Звуковые колонки, встроенные в стены, создают объемное и насыщенное звучание для любого фильма.

В кинотеатре транслируются кинокартины в форматах 2D и 3D. С помощью практичных очков каждый зритель с легкостью сможет перенестись в волнующий мир кино и прочувствовать массу незабываемых эмоций.

На территории «Ракурса» расположен бар, в котором можно немного перекусить и обсудить увиденный фильм, поделившись со своими друзьями полученными впечатлениями.