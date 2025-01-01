СЦ «Глаголево-Парк» – уникальный семейно-оздоровительный центр «Глаголево-Парк», расположенный в коттеджном поселке «Глаголево-Парк» в Наро-Фоминском районе Московской области.

На территории семейно-оздоровительного центра «Глаголево-Парк» для посетителей функционируют кинотеатр «Глаголево Парк» с комфортабельным кинозалом на 46 мест, удобными креслами, пледами и подушками, а также ультрасовременный фитнес-клуб «Глаголево Парк» с бассейном для взрослых, бассейном для детей, джакузи, комплексом саун и шезлонгами,

Кроме того, в СЦ «Глаголево-Парк» находится салон красоты «Глаголево Парк», «Детская Академия» и строится Общеобразовательная школа с 1 по 11 класс, которая откроет вои двери уже в 2018 году.

Также в торгово-развлекательном комплексе работает ресторан для всей семьи Family Garden, в котором посетители могут попробовать множество изысканных блюд различных кухонь мира.

Для удобства автовладельцев рядом с СЦ «Глаголево-Парк» есть открытая автопарковка.

Адрес:

Московская область, д. Мишуткино, Парковая 1-я, 26

Как добраться?

Добраться до СЦ «Глаголево-Парк» можно следующим образом:

1. Самостоятельно на автомобиле

Двигаясь по трассе А-107 съезд на Шоссейную улицу

Далее поворот налево на Живописную улицу

После ворот коттеджного поселка «Глаголево-Парк» поворот направо на улицу Арбатская

Далее поворот налево на 1-ю Живописную улицу до пересечения с улицей Таганской

Режим работы

Салон красоты «Глаголево-Парк»: ежедневно с 10.00 до 21.00

Фитнес-центр «Глаголево-Парк»: пн-пт с 07.00 до 23.00,сб-вс с 08.30 до 23.00

Кинотеатр «Глаголево-Парк»: ежедневно с 11.00 до 01.00

Ресторан «Глаголево-Парк»: пн-пт, вс с 11.00 до 23.00, сб с 11.00 до 00.00