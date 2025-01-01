Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Ракурс СЦ «Глаголево-Парк»

СЦ «Глаголево-Парк»

СЦ «Глаголево-Парк»
Адрес
Московская область, д. Мишуткино, Парковая 1-я, 26
Показать на карте
Телефон

+7 (499) 558-10-10 / администрация

Позвонить

СЦ «Глаголево-Парк» – уникальный семейно-оздоровительный центр «Глаголево-Парк», расположенный в коттеджном поселке «Глаголево-Парк» в Наро-Фоминском районе Московской области.

На территории семейно-оздоровительного центра «Глаголево-Парк» для посетителей функционируют кинотеатр «Глаголево Парк» с комфортабельным кинозалом на 46 мест, удобными креслами, пледами и подушками, а также ультрасовременный фитнес-клуб «Глаголево Парк» с бассейном для взрослых, бассейном для детей, джакузи, комплексом саун и шезлонгами,

Кроме того, в СЦ «Глаголево-Парк» находится салон красоты «Глаголево Парк», «Детская Академия» и строится Общеобразовательная школа с 1 по 11 класс, которая откроет вои двери уже в 2018 году.

Также в торгово-развлекательном комплексе работает ресторан для всей семьи Family Garden, в котором посетители могут попробовать множество изысканных блюд различных кухонь мира.

Для удобства автовладельцев рядом с СЦ «Глаголево-Парк» есть открытая автопарковка.

Адрес:
Московская область, д. Мишуткино, Парковая 1-я, 26

Как добраться?
Добраться до СЦ «Глаголево-Парк» можно следующим образом:

1.       Самостоятельно на автомобиле

  • Двигаясь по трассе А-107 съезд на Шоссейную улицу
  • Далее поворот налево на Живописную улицу
  • После ворот коттеджного поселка «Глаголево-Парк» поворот направо на улицу Арбатская
  • Далее поворот налево на 1-ю Живописную улицу до пересечения с улицей Таганской

Режим работы
Салон красоты «Глаголево-Парк»: ежедневно с 10.00 до 21.00
Фитнес-центр «Глаголево-Парк»: пн-пт с 07.00 до 23.00,сб-вс с 08.30 до 23.00
Кинотеатр «Глаголево-Парк»: ежедневно с 11.00 до 01.00
Ресторан «Глаголево-Парк»: пн-пт, вс с 11.00 до 23.00, сб с 11.00 до 00.00

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше