Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Музей победы
Музей победы
Москва
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
г. Москва, пл. Победы, 3
Метро
Минская
Показать на карте
Телефон
+7 (495) 139-07-39
Позвонить
Билеты от 450 ₽
В избранное
Уже в избранном
мало голосов
Оцените
2
голоса
Билеты от 450 ₽
В избранное
Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет
Как оплатить билет банковской картой
Как пройти на сеанс по электронному билету
Что делать если...
Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов
в кинотеатре Музей победы
Джульетта и Ромео
Сегодня 2 сеанса
13:25
от 450 ₽
20:00
от 450 ₽
...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 2 сеанса
15:50
от 450 ₽
17:55
от 450 ₽
...
Летние войны
Сегодня 4 сеанса
11:10
от 450 ₽
16:05
от 450 ₽
18:40
от 450 ₽
21:00
от 450 ₽
...
Мой папа - медведь
Сегодня 1 сеанс
11:00
от 450 ₽
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 450 ₽
Завтра
от 500 ₽
17 августа
от 500 ₽
19 августа
от 450 ₽
20 августа
от 300 ₽
21 августа
от 250 ₽
23 августа
Отзывы о кинотеатре
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
2
голоса
Оцените
Фильмы в кинотеатре Музей победы
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
вт
19
ср
20
чт
21
сб
23
чт
28
сб
6
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
2D
13:25
от 450 ₽
20:00
от 450 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
15:50
от 450 ₽
17:55
от 450 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
11:10
от 450 ₽
16:05
от 450 ₽
18:40
от 450 ₽
21:00
от 450 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667