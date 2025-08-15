Меню
Музей победы

Москва
Адрес
г. Москва, пл. Победы, 3 
Метро
Минская
Телефон

+7 (495) 139-07-39

2 голоса
Расписание сеансов в кинотеатре Музей победы
Джульетта и Ромео
Джульетта и Ромео
Сегодня 2 сеанса
13:25 от 450 ₽ 20:00 от 450 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 2 сеанса
15:50 от 450 ₽ 17:55 от 450 ₽ ...
Летние войны
Летние войны
Сегодня 4 сеанса
11:10 от 450 ₽ 16:05 от 450 ₽ 18:40 от 450 ₽ 21:00 от 450 ₽ ...
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
Сегодня 1 сеанс
11:00 от 450 ₽ ...
Фильмы в кинотеатре Музей победы

Джульетта и Ромео мюзикл, мелодрама 2025, Италия / США
2D
13:25 от 450 ₽ 20:00 от 450 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
15:50 от 450 ₽ 17:55 от 450 ₽
Летние войны фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме 2009, Япония
2D
11:10 от 450 ₽ 16:05 от 450 ₽ 18:40 от 450 ₽ 21:00 от 450 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
