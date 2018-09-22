Кинотеатр «Киномакс Пражская» — это новый киноцентр, открытый сетью кинотеатров «Киномакс» в 2015 году. Инновационное оснащение IMAX позволяет зрителям ощутить себя в мире виртуальной реальности. Кинотеатр находится на 4-м этаже ТРЦ Columbus («Колумбус»).

В мультиплексе открыто 14 комфортабельных залов с общей вместимостью 2712 зрителей. В каждом зале используется цифровое оборудование RealD 3D, установлены современные звуковые системы и акустика, широкоформатные экраны. Фильмы демонстрируются в форматах 2D и 3D.

В кинотеатре «Киномакс Пражская» в Москве зрители смогут насладиться специальными эффектами при кинопоказах в зале IMAX 3D и особым комфортом VIP зала. Кроме того, в кинозалах установлены кресла «Д-БОКС», которые движутся в соответствии с событиями на экране, что позволяет испытать неповторимые ощущения на себе.

Киноцентр располагает детской комнатой с online-доступом для родителей к видеокамерам, находящимся в ней. Родители могут оставить своих малышей под присмотром сотрудников детской комнаты, а сами наслаждаться мировыми премьерами в любых жанрах.