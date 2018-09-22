Кинотеатр «Киномакс Пражская» — это новый киноцентр, открытый сетью кинотеатров «Киномакс» в 2015 году. Инновационное оснащение IMAX позволяет зрителям ощутить себя в мире виртуальной реальности. Кинотеатр находится на 4-м этаже ТРЦ Columbus («Колумбус»).
В мультиплексе открыто 14 комфортабельных залов с общей вместимостью 2712 зрителей. В каждом зале используется цифровое оборудование RealD 3D, установлены современные звуковые системы и акустика, широкоформатные экраны. Фильмы демонстрируются в форматах 2D и 3D.
В кинотеатре «Киномакс Пражская» в Москве зрители смогут насладиться специальными эффектами при кинопоказах в зале IMAX 3D и особым комфортом VIP зала. Кроме того, в кинозалах установлены кресла «Д-БОКС», которые движутся в соответствии с событиями на экране, что позволяет испытать неповторимые ощущения на себе.
Киноцентр располагает детской комнатой с online-доступом для родителей к видеокамерам, находящимся в ней. Родители могут оставить своих малышей под присмотром сотрудников детской комнаты, а сами наслаждаться мировыми премьерами в любых жанрах.
Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 170 рублей. Групповая скидка - 15%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.