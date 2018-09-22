Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Киномакс Пражская

Киномакс Пражская

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Кировоградская, 13А, ТРЦ Columbus («Колумбус»), 4 этаж
Метро
Пражская
Показать на карте
Билеты от 300 ₽
В избранное Уже в избранном
Сеть
Киномакс
ТРК
Расположен в ТРЦ Columbus («Колумбус»)
О кинотеатре

Кинотеатр «Киномакс Пражская» — это новый киноцентр, открытый сетью кинотеатров «Киномакс» в 2015 году. Инновационное оснащение IMAX позволяет зрителям ощутить себя в мире виртуальной реальности. Кинотеатр находится на 4-м этаже ТРЦ Columbus («Колумбус»). 

В мультиплексе открыто 14 комфортабельных залов с общей вместимостью 2712 зрителей. В каждом зале используется цифровое оборудование RealD 3D, установлены современные звуковые системы и акустика, широкоформатные экраны. Фильмы демонстрируются в форматах 2D и 3D.

В  кинотеатре «Киномакс Пражская» в Москве зрители смогут насладиться специальными эффектами при кинопоказах в зале IMAX 3D и особым комфортом VIP зала. Кроме того, в кинозалах установлены кресла «Д-БОКС», которые движутся в соответствии с событиями на экране, что позволяет испытать неповторимые ощущения на себе. 

Киноцентр располагает детской комнатой с online-доступом для родителей к видеокамерам, находящимся в ней. Родители могут оставить своих малышей под присмотром сотрудников детской комнаты, а сами наслаждаться мировыми премьерами в любых жанрах. 

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Wi-Fi
Есть терминал распечатки билетов
6.7 Оцените
35 голосов
Билеты от 300 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Киномакс Пражская
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
11:00 20:20 ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 3 сеанса
13:20 от 430 ₽ 17:35 от 430 ₽ 21:50 от 600 ₽ ...
Заклятье. Кровь экзорциста
Заклятье. Кровь экзорциста
Сегодня 1 сеанс
23:35 ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
12:40 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре
zakirov-ilgiz 22 сентября 2018, 15:36
Вы издеваетесь? 280 стоимость а при купли билетов 380 обман
knvb2015 8 октября 2018, 12:01
Это место самое то место я обожаю кино
Отзывы Написать отзыв
35 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Пенсионные билеты

Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Скидка учащимся

Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 170 рублей. Групповая скидка - 15%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам
Детские билеты

Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Москвы

Фильмы в кинотеатре Киномакс Пражская

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 ср 27 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3 чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
11:00 20:20
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
13:20 от 430 ₽ 17:35 от 430 ₽ 21:50 от 600 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста ужасы 2025, Великобритания
2D
23:35
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше