Киноафиша Москвы Кинотеатры Киномакс Пражская ТРЦ Columbus («Колумбус»)

ТРЦ Columbus («Колумбус»)

ТРЦ Columbus («Колумбус»)
Адрес
г. Москва, ул. Кировоградская, 13а
Метро
Пражская
Телефон

+7 (495) 114-44-44

ТРЦ Columbus («Колумбус») – это современный крупный торгово-развлекательный центр Москвы, расположенный на Варшавском шоссе, между Третьим Транспортным Кольцом и МКАД, недалеко от станции метро «Пражская».

На территории торгово-развлекательного центра Columbus находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров на любой вкус (Adidas, Nike, Puma, Colin's, Marks&Spencer, Zara, Zara Home, Reserved, Bershka, Pull&Bear, House, Mohito, Love Republic, «Снежная королева», Terranova, Mango, Levi’s , Stradivarius, Calzedonia, Tezenis, Intimissimi, INCANTO, Henderson, Karen Millen, Cacharel, Uniqlo и др.), фирменные магазины техники (Samsung, re:Store и др.), детские магазины «Детский Мир», Mothercare, Prenatal, ELC, Acoola, «Cкоро Мама», «Кораблик», салоны сотовой связи («Связной», «МТС», «Билайн» и др.), магазины парфюмерии и кометики (Lush, «Рив Гош», Yves Rocher, M.A.C. и др.), аптека «36.6», магазины сувениров и подарков, салоны оптики, ювелирные салоны и магазины часов (Pandora, Swatch, SUNLIGHT, «Московский Ювелирный Завод» и др.), зоомагазин, цветочный салон, детская площадка, салон красоты, студия маникюра, студия экспресс-маникюра, студия дизайна бровей, центр фотоуслуг, дом быта, химчистка, турагентство, отделения банков и банкоматы («ОРГБанк», «Форабанк», «Сбербанк», «Альфа-банк» и др.).

Кроме того, в ТРЦ Columbus функционируют семейный парк активного отдыха Joki Joya (тарзанка, скалодром, футбольное поле, семейное кафе и др.), трогательный зоопарк «Погладь енота», фитнес-центр «Ракета», продуктовый гипермаркет «О'КЕЙ», гипермаркет электроники и бытовой техники «М.Видео», гипермаркет спортивных товаров «Декатлон» и 14-х зальный кинотеатр сети «Киномакс».

Также в торгово-развлекательном центре для гостей работает зона фудкорта, где каждый посетитель сможет выбрать кафе или ресторан по своему вкусу (McDonalds, Burger King, «Теремок», «Крошка-Картошка», KFC, Sturbucks, рестораны «Дача на Варшавке», «Урюк», «Сварня» и др.).

Для комфорта автовладельцев в торгово-развлекательном центре Columbus есть круглосуточный 2-х уровневый подземный паркинг на 2600 машиномест (первые 2 часа бесплатно; въезд на парковку со стороны Кировоградской улицы и дублера Варшавского шоссе).

Адрес:
г. Москва, ул. Кировоградская, 13а

Как добраться?
Добраться до ТРЦ Columbus можно следующим образом:

1.       Пешком от метро «Пражская» (100 метров)

2.       На любом общественном транспорте, идущем по Варшавскому шоссе, улице Красного Маяка или Кировоградской улице до остановки «ст. м. Пражская».

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ Columbus: 10.00 – 22.00;
Гипермаркет «О’Кей»: 08.00 – 00.00;
Кинотеатр «Киномакс Пражская»: 10.00 – 00.00;
Семейный парк активного отдыха Joki Joya: 10.00 – 22.00;
Трогательный зоопарк «Погладь енота»: 10.00 – 22.00;
Фитнес-центр «Ракета»: пн – пт: 07.00 – 0.00, сб, вс: 08.00 – 23.00;
Ресторан «Сварня»: пн – чт, вс: 11.00 – 23.00, пт, сб: 11.00 – 00.00;
Ресторан «Дача на Варшавке»: 10.00 – 01.00;
Ресторан «Урюк»: пн – чт, вс: 11.00 – 00.00, пт, сб: 11.00 – 02.00.

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
