Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Киномакс Пражская Отзывы о кинотеатре Киномакс Пражская

Отзывы о кинотеатре Киномакс Пражская

Отзывы о кинотеатре Киномакс Пражская Вся информация о кинотеатре
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
zakirov-ilgiz 22 сентября 2018, 15:36
Оценка
Вы издеваетесь? 280 стоимость а при купли билетов 380 обман
22 сентября 2018, 15:36 Ответить
knvb2015 8 октября 2018, 12:01
Оценка
Это место самое то место я обожаю кино
8 октября 2018, 12:01 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Параглаз 3 комментария
Космик Щелковский 1 комментарий
Киномакс Солярис 8 комментариев
Дом кино 1 комментарий
Mori Cinema Кунцево 8 комментариев
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше