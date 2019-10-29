Кинотеатр Мираж Синема в ТРК «MARi» — это современный восьмизальный мультиплекс, который находится в торговом комплексе «MARi». Ближайшие станции метро — Марьино и Братиславская.

В каждом зале кинотеатра установлено оборудование от лучших фирм - проекторы и звуковая техника, системы кондиционирования и освещения. Зрительские ряды удобно расположены, расстояние между ними специально увеличено. Три из восьми комфортабельных залов относятся к VIP-классу. Для удобства посетителей в мультиплексе имеются кино-бар, кафе и игровая зона. Дизайн интерьеров просторного фойе и залов отличается оригинальностью.

Кинотеатр Мираж Синема в ТРК «MARi» в Москве расположен в густонаселенном районе и является центром отличного досуга для жителей Марьино.

