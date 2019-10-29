Меню
Мираж Синема в ТРК «MARi»

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Поречная, 10, ТРК «MARi»
Телефон

+7 (800) 505-17-85 / единая справочная

Билеты от 200 ₽
Сеть
Мираж синема
ТРК
Расположен в ТРК «MARi»
О кинотеатре

Кинотеатр Мираж Синема в ТРК «MARi» — это современный восьмизальный мультиплекс, который находится в торговом комплексе «MARi». Ближайшие станции метро — Марьино и Братиславская.

В каждом зале кинотеатра установлено оборудование от лучших фирм - проекторы и звуковая техника, системы кондиционирования и освещения. Зрительские ряды удобно расположены, расстояние между ними специально увеличено. Три из восьми комфортабельных залов относятся к VIP-классу. Для удобства посетителей в мультиплексе имеются кино-бар, кафе и игровая зона. Дизайн интерьеров просторного фойе и залов отличается оригинальностью.

Кинотеатр Мираж Синема в ТРК «MARi» в Москве расположен в густонаселенном районе и является центром отличного досуга для жителей Марьино.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр Мираж Синема в ТРК «MARi» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Есть терминал распечатки билетов
VIP
Диваны
Парковка
Пандусы
7.3 Оцените
127 голосов
Билеты от 200 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Мираж Синема в ТРК «MARi»
28 лет спустя
28 лет спустя
Сегодня 1 сеанс
21:50 от 850 ₽ ...
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
15:05 от 200 ₽ ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 3 сеанса
17:05 от 550 ₽ 20:50 от 550 ₽ 22:35 от 550 ₽ ...
Заклятье. Кровь экзорциста
Заклятье. Кровь экзорциста
Сегодня 1 сеанс
23:00 от 500 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Yes Plz 29 октября 2019, 12:11
Недавно с мужем ходили на фильм Джокер, ограничение по возрасту 18+
Как же раздражали дети, которые вскрикивали и от страха пинали спинки кресел.… Читать дальше…
Irina Koroleva 30 октября 2017, 12:52
Призываю не осквернять себя гнусной ложью, не пачкаться и не ходить на этот провокационный фильм МАТИЛЬДА. Моего правителя играет порноактер !! Да… Читать дальше…
Скидки в кинотеатре
ЗАЧЕТная скидка для студентов

Студент, лови халяву! Это реальный ЗАЧЕТ – 30% скидка на кино и 20% на попкорн с напитком! ЗАЧЕТная СКИДКА в Мираж Синема для студентов по вторникам и средам в течение всего дня! Главное – захвати в кинотеатр студенческий или зачетку! ● 30% СКИДКА НА БИЛЕТЫ В КИНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ √ при покупке билетов в кассах кинотеатров √ по вторникам и средам с первого до последнего сеанса (кроме праздничных дней) √ при предъявлении студенческого билета / зачетной книжки √ на стандартные места (не действует на VIP-места) √ на все фильмы √ не суммируется с другими акциями, льготами, специальными тарифами и предложениями √ скидка предоставляется владельцу студенческого билета. ● 20% СКИДКА НА КОМБО ПОПКОРН + НАПИТОК √ действует по вторникам и средам при условии покупки билетов в кино в кассах по акции «ЗАЧЕТная СКИДКА» и предъявлении студенческого билета / зачетной книжки. Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.

Студентам
ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ по 200 рублей

Акция «Фильмы недели» – билеты в кино по 200 рублей – действует с четверга по среду еженедельно. Фильмы, участвующие в акции «Фильмы недели», обозначены специальным значком на сайте сети "Мираж Синема".

Специальные предложения Для всех
Льгота «Многодетные семьи»

Многодетные семьи (3 и более детей) могут покупать билеты по фиксированное цене 150 руб. (предоставляется членам многодетных семей). Действует на фильмы с возрастными ограничениями «0+», «6+», «12+». Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготу. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.

Многодетным семьям
Фильмы в кинотеатре Мираж Синема в ТРК «MARi»

28 лет спустя ужасы 2025, Великобритания / США
2D
21:50 от 850 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
15:05 от 200 ₽
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
17:05 от 550 ₽ 20:50 от 550 ₽ 22:35 от 550 ₽
