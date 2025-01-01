Меню
Адрес
г. Москва, ул. Поречная, вл. 10-12
Телефон

+7 (968) 040-86-34 / информационная стойка

ТРК «MARi» – современный торгово-развлекательный комплекс, расположенный на Юго-Востоке Москвы (район Марьино) на пересечении улиц Поречная и Братиславская в пешей доступности от станций метро «Братиславская» и «Марьино».

На территории торгово-развлекательного комплекса «MARi» находится огромное количество бутиков одежды, обуви и аксессуаров известных брендов (H&M, Adidas, Gloria Jeans, Familia, Zenden, «Алеф»,и др.), гипермаркет «Детский мир», аптеки («36,6», A.V.E. LUXURY и др.), ювелирные салоны («Ювелирцентр», Accessories N, «Московский ювелирный завод», «Магия Золота», City Silver), магазин сети «Книжный Лабиринт», магазин детского творчества и развития «Оранжевый слон», косметическая студия Glam Nails, семейная парикмахерская «Подстригуля», туристические агентства Coral Travel и «Слетать.ру», мастерская «Мастер-минутка», «Главхимчистка», мастерская по ремонту техники Apple, салон упаковки подарков, салон оптики «Очковский», студии макияжа и маникюра, дом быта, школа танцев, магазин часов Time Street, косметический бутик «Империя красоты», аптека «36,6», магазин чая и кофе Vintage, салоны связи («МТС», «Связной» и др.), банкоматы («Сбербанк», «Альфа-банк» и др.).

Кроме того, в ТРК «MARi»» для посетителей функционируют продуктовый супермаркет «Виктория», кинотеатр «Мираж Синема», развлекательный центр «Чайлэнд», мебельный центр Zetta, гипермаркет электроники DNS, федеральная сеть семейных парков активного отдыха JOKI JOYA и культурно-спортивный центр с театральным комплексом, концертным залом, спортивно-оздоровительным комплексом с универсальным спортивным залом, бассейном и spa-салоном.

Также в торгово-развлекательном комплексе работают фитнес-клуб Raketa, Европейский гимнастический центр (детская развивающая гимнастика), контактный зоопарк «Наша ферма» и «Ресторанный дворик», где каждый посетитель сможет найти ресторан или кафе по своему вкусу («Теремок», KFC, Burger King, «Крошка-Картошка», «Турецкая кухня», LOVE COFFEE, CaFe La VaFFe, кондитерская «Шантимэль» и др.)

Для удобства автовладельцев торгово-развлекательный комплекс располагает подземной (1450 мест) и наземной (70 мест) парковками с суммарной вместимостью более 1500 автомобилей и автомойкой.

Как добраться?
Добраться до ТРК «MARi» можно следующим образом:

1.       От станции метро «Братиславская» или «Марьино» до остановки «Поречная улица» или «Братиславская улица, д. 31»

  • на автобусах № 81, 957
  • на маршрутных такси № 824, 981

2.        От станции метро «Братиславская»

  • на бесплатных автобусах (будни:15.00–21.00, выходные: 12.00–22.00. Отправление каждые 15 мин)

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРК «MARi»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Виктория»: 08.00 – 23.00;
Магазин детских товаров «Детский мир»: 10.00 – 23.00;
Кинотеатр «Мираж Синема»: 10.00 – 02.00;
Фитнес-клуб Raketa: пн – пт: 07.00 – 0.00, сб, вс: 08.00 – 23.00;
Контактный зоопарк «Наша ферма»: 10.00 – 21.00;
Ресторан KFC: 10.00 – 23.30.

