Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Мираж Синема в ТРК «MARi» Расписание сеансов кинотеатра «Мираж Синема в ТРК «MARi»»

Расписание сеансов кинотеатра «Мираж Синема в ТРК «MARi»»

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 лет спустя ужасы 2025, Великобритания / США
2D
21:50 от 850 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
15:05 от 200 ₽
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
17:05 от 550 ₽ 20:50 от 550 ₽ 22:35 от 550 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста ужасы 2025, Великобритания
2D
23:00 от 500 ₽
Как приручить дракона боевик, приключения, семейный 2025, США
2D
18:10 от 550 ₽
Лило и Стич боевик, приключения, комедия 2025, США
2D
12:35 от 500 ₽ 14:35 от 850 ₽ 16:50 от 550 ₽
Мир Юрского периода: Возрождение боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
12:05 от 750 ₽ 17:10 от 850 ₽
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
11:05 от 200 ₽
Надо снимать фильмы о любви драма 2024, Россия
2D
21:10 от 500 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
16:45 от 850 ₽ 19:45 от 850 ₽ 22:40 от 550 ₽
Орудия драма, ужасы, детектив 2025, США
2D
13:00 от 450 ₽ 15:30 от 550 ₽ 18:00 от 500 ₽ 20:25 от 550 ₽ 22:50 от 500 ₽
Плохие парни 2 приключения, анимация, комедия 2025, Япония / США
2D
10:30 от 390 ₽ 14:45 от 450 ₽ 19:00 от 550 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:50 от 340 ₽ 13:50 от 500 ₽
Супермен боевик, приключения, фэнтези 2025, США
2D
14:40 от 850 ₽
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
13:05 от 500 ₽ 18:50 от 550 ₽ 22:45 от 500 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
11:00 от 390 ₽ 12:20 от 750 ₽ 13:15 от 450 ₽ 17:50 от 550 ₽ 19:05 от 850 ₽ 21:25 от 850 ₽
Формула 1 спорт 2025, США
2D
12:30 от 700 ₽ 15:25 от 850 ₽ 18:20 от 800 ₽ 20:05 от 550 ₽ 21:15 от 800 ₽
Чумовая пятница 2 семейный, комедия, фэнтези 2025, США
2D
11:45 от 440 ₽ 16:05 от 550 ₽ 20:35 от 550 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше