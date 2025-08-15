Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Расписание сеансов кинотеатра «Мираж Синема в ТРК «MARi»»
Расписание сеансов кинотеатра «Мираж Синема в ТРК «MARi»»
28 лет спустя
ужасы
2025, Великобритания / США
2D
21:50
от 850 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
15:05
от 200 ₽
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
17:05
от 550 ₽
20:50
от 550 ₽
22:35
от 550 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста
ужасы
2025, Великобритания
2D
23:00
от 500 ₽
Как приручить дракона
боевик, приключения, семейный
2025, США
2D
18:10
от 550 ₽
Лило и Стич
боевик, приключения, комедия
2025, США
2D
12:35
от 500 ₽
14:35
от 850 ₽
16:50
от 550 ₽
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
12:05
от 750 ₽
17:10
от 850 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
11:05
от 200 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
21:10
от 500 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
16:45
от 850 ₽
19:45
от 850 ₽
22:40
от 550 ₽
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
13:00
от 450 ₽
15:30
от 550 ₽
18:00
от 500 ₽
20:25
от 550 ₽
22:50
от 500 ₽
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
10:30
от 390 ₽
14:45
от 450 ₽
19:00
от 550 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:50
от 340 ₽
13:50
от 500 ₽
Супермен
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
2D
14:40
от 850 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
13:05
от 500 ₽
18:50
от 550 ₽
22:45
от 500 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
11:00
от 390 ₽
12:20
от 750 ₽
13:15
от 450 ₽
17:50
от 550 ₽
19:05
от 850 ₽
21:25
от 850 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
12:30
от 700 ₽
15:25
от 850 ₽
18:20
от 800 ₽
20:05
от 550 ₽
21:15
от 800 ₽
Чумовая пятница 2
семейный, комедия, фэнтези
2025, США
2D
11:45
от 440 ₽
16:05
от 550 ₽
20:35
от 550 ₽
