Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Отзывы о кинотеатре Мираж Синема в ТРК «MARi»
Отзывы о кинотеатре Мираж Синема в ТРК «MARi»
Отзывы о кинотеатре Мираж Синема в ТРК «MARi»
Sabina Dzhamalova
6 января 2017, 17:17
Оценка
Добрый вечер ! Очень хороший кинотеатр , цены ниже чем в других кинотеатрах,в ВИП-зале комфортабельные диванчики . Ко всему хорошему ещё и тёплая парковка 👍🏼👍🏼
6 января 2017, 17:17
0
0
Ответить
Irina Koroleva
30 октября 2017, 12:52
Призываю не осквернять себя гнусной ложью, не пачкаться и не ходить на этот провокационный фильм МАТИЛЬДА. Моего правителя играет порноактер !! Да одного этого достаточно , чтобы не участвовать в уничтожении моей страны.... а завтра они сделают фильм про то, как наши деды не Европу от фашизма освобождали, а ... ходили туда блудить ?! Мы и это проглотим ?! Имеющий мозг, да не будет ходить на эту мерзоту, пусть они отмывают деньги без нашего участия !!!
30 октября 2017, 12:52
1
1
Ответить
yliana.94
12 мая 2018, 01:04
Оценка
Самый лучший кинотеатр с VIP залом, рекомендую для похода в кино со своей второй половинкой:)
12 мая 2018, 01:04
0
0
Ответить
Metus Metus
2 июня 2019, 17:20
очень дешевый кинотеатр, даже в выходные
2 июня 2019, 17:20
0
0
Ответить
Yes Plz
29 октября 2019, 12:11
Оценка
Недавно с мужем ходили на фильм Джокер, ограничение по возрасту 18+
Как же раздражали дети, которые вскрикивали и от страха пинали спинки кресел. Куда смотрят контролеры? Куда смотрит администрация? Предупреждайте Тупых родителей. что фильм не для детей которым лет 10-13.
К самому кинотеатру нет претензий, только лишь к контролерам, которые проверяют билеты при входе в зал.
29 октября 2019, 12:11
2
0
Ответить
Юрий Зиновьев
3 января 2020, 12:34
2 января 2020 года посетил этот гадюшник. Нигде не было указано про рекламу на 40 минут. 2 раза прерывался фильм (холоп). В 60-е пленка видно была надёжней или оператор трезвее. Настроение испортили на весь день. Зрители берегите себя от этого дерьма под названием Мари. Оценка минус ноль.
3 января 2020, 12:34
0
0
Ответить
Как же раздражали дети, которые вскрикивали и от страха пинали спинки кресел. Куда смотрят контролеры? Куда смотрит администрация? Предупреждайте Тупых родителей. что фильм не для детей которым лет 10-13.
К самому кинотеатру нет претензий, только лишь к контролерам, которые проверяют билеты при входе в зал.
Авторизация по e-mail