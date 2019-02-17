Кинотеатр «Каро 7 Атриум» - это большой мультиплекс, в котором предусмотрены семь залов. Находится кинотеатр на третьем этаже торгового комплекса «Атриум».

На территории торгового комплекса есть пиццерия и кинобары, где можно вкусно поесть или заказать прохладительные и горячие напитки. Любители спорта могут весело провести время в спорт баре, где идет трансляция спортивных мероприятий. Также вместительное помещение бара дает возможность гостям проводить праздники, корпоративные мероприятия и организовывать банкеты.

В мультиплексе вам обязательно предложат меню собственной кухни. Кинотеатр «Каро 7 Атриум» располагает сразу VIP залом, где дизайнерский стиль, уют и комфорт позволят зрителю расслабиться и насладиться кинолентой. VIP-кафе предложит вкусную кухню. Чтобы воспользоваться услугами официанта, необходимо нажать на красную кнопку. Индивидуальные подставки для напитков и мягкие кожаные кресла с регулирующими спинками настроят зрителя на позитивный лад.