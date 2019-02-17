Меню
Каро 7 Атриум

Каро 7 Атриум

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Земляной Вал, 33, ТРК «Атриум»
Метро
Курская Курская Чкаловская
Телефон

(903) 622-23-55

Билеты от 350 ₽
Сеть
КАРО
ТРК
Расположен в ТРК «Атриум»
О кинотеатре

Кинотеатр «Каро 7 Атриум» - это большой мультиплекс, в котором предусмотрены семь залов. Находится кинотеатр на третьем этаже торгового комплекса «Атриум». 

На территории торгового комплекса есть пиццерия и кинобары, где можно вкусно поесть или заказать прохладительные и горячие напитки. Любители спорта могут весело провести время в спорт баре, где идет трансляция спортивных мероприятий. Также вместительное помещение бара дает возможность гостям проводить праздники, корпоративные мероприятия и организовывать банкеты. 

В мультиплексе вам обязательно предложат меню собственной кухни. Кинотеатр «Каро 7 Атриум» располагает сразу VIP залом, где дизайнерский стиль, уют и комфорт позволят зрителю расслабиться и насладиться кинолентой. VIP-кафе предложит вкусную кухню. Чтобы воспользоваться услугами официанта, необходимо нажать на красную кнопку. Индивидуальные подставки для напитков и мягкие кожаные кресла с регулирующими спинками настроят зрителя на позитивный лад.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Wi-Fi
Есть сканнер билетов
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
VIP
Официант
Парковка
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Каро 7 Атриум
TheatreHD. Мартин Кушей: Сила судьбы
TheatreHD. Мартин Кушей: Сила судьбы
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 1000 ₽ ...
Акира
Акира
Сегодня 2 сеанса
11:50 от 350 ₽ 18:40 от 350 ₽ ...
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
16:20 от 650 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 3 сеанса
11:20 от 350 ₽ 17:10 от 2000 ₽ 21:15 от 350 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре
Liliana Shu 17 февраля 2019, 19:34
Были сегодня в зале 8. Будто в советское время попали. Сиденья облезлые, все в один уровень - когда впереди сел кто-то высокий, экрана не видно. Сам… Читать дальше…
Юлия Яныченко 19 мая 2018, 18:58
Сам кинотеатр уютный, вентилируемый и просторный. Много автоматов, помощь, нет очередей. Фудкорт настолько же тесный.
362 голоса
Новости кинотеатра
В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет ретроспектива фильмов Джима Джармуша
В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет ретроспектива фильмов Джима Джармуша 10-15 апреля «КАРО.Арт» и «Синематека: Искусство кино» проводят ретроспективу фильмов Джима Джармуша. В программу ретроспективы вошли такие фильмы, как «Ночь на
Фильмы XXI фестиваля нового итальянского кино представят их режиссеры
Фильмы XXI фестиваля нового итальянского кино представят их режиссеры Открытие XXI фестиваля нового итальянского кино N.I.C.E назначено на 4 апреля. В программу фестиваля вошло 13 кинолент. Фильмом открытия стала картина «Дуэль сомелье». Ее представят
VIII Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино «КАПЛЯ» пройдет в конце марта
VIII Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино «КАПЛЯ» пройдет в конце марта VIII Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино «КАПЛЯ» пройдет в конце марта в Москве. С 28 по 31 марта 2018 в режиме нон-стоп в кинотеатрах «КАРО 7 Атриум» и
Фильмы в кинотеатре Каро 7 Атриум

TheatreHD. Мартин Кушей: Сила судьбы опера 2014, Германия
2D
19:30 от 1000 ₽
Акира анимация, аниме 1988, Япония
2D
11:50 от 350 ₽ 18:40 от 350 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
16:20 от 650 ₽
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
