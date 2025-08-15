Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Каро 7 Атриум
Расписание сеансов кинотеатра «Каро 7 Атриум»
Расписание сеансов кинотеатра «Каро 7 Атриум»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Торговый центр
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
ср
27
чт
28
сб
30
вс
31
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
TheatreHD. Мартин Кушей: Сила судьбы
опера
2014, Германия
2D
19:30
от 1000 ₽
Акира
анимация, аниме
1988, Япония
2D
11:50
от 350 ₽
18:40
от 350 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
16:20
от 650 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
11:20
от 350 ₽
17:10
от 2000 ₽
21:15
от 350 ₽
Гадкая сестра
комедия, драма, ужасы
2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
2D
22:30
от 350 ₽
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
2D
16:00
от 350 ₽
Жизнь Чака
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
2D
12:35
от 350 ₽
20:50
от 350 ₽
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
22:00
от 700 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
11:40
от 450 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
13:40
от 650 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
12:10
от 2000 ₽
19:50
от 700 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:20
от 450 ₽
14:05
от 650 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
13:15
от 650 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
17:40
от 700 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
14:45
от 2000 ₽
18:00
от 700 ₽
20:00
от 2000 ₽
22:55
от 700 ₽
Пила Х
криминал, драма, ужасы
2023, США
2D
20:25
от 700 ₽
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
17:00
от 700 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
16:10
от 650 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:45
от 450 ₽
15:35
от 650 ₽
Рыжая Соня
фэнтези, боевик
2025, США
2D
13:25
от 350 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
19:00
от 700 ₽
22:20
от 2000 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
11:10
от 450 ₽
18:30
от 700 ₽
Хищные твари
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
14:35
от 350 ₽
Шпионская свадьба
боевик, комедия
2025, США
2D
15:10
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667