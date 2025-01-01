Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Каро 7 Атриум ТРК «Атриум»

ТРК «Атриум»

ТРК «Атриум»
Адрес
г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33
Метро
Курская Курская Чкаловская
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 970-15-55 / администрация

Позвонить

ТРК «Атриум» – известный многофункциональный современный торгово-развлекательный комплекс, расположенный в центре Москвы (Басманный район) на площади Курского вокзала в пешей доступности от станций метро «Курская» и «Чкаловская».

На территории торгово-развлекательного комплекса «Атриум» находится множество магазинов одежды, обуви и аксессуаров самых популярных мировых брендов (Zara, Mango, Uniqlo, Pinko, DKNY, Michael Kors, Reebok, Adidas, Baldinini, O’STIN, DIXIS, Tommy Hilfiger,  Mascotte, HENDERSON, Calvin Klein, Caterina Leman, Vassa & Co., Levi’s, Rendez-vous, Marc O Polo, next, Stradivarius, Pull and Bear, Promod, Massimo Dutti, Lauren Vidal, Timberland, «Планета колготок», ECCO, Gap, «Дефиле», H&M, Marmalato, Mustang, Nike, No One, lady & gentleman CITY, Topshop, Uniqlo, Black Star Wear, Puma, Converse, Crocs, TJ Collection, и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош», «Л Этуаль», L Occitane, Yves Rocher, «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» и др.), ювелирные салоны («Якутские бриллианты», VALTERA, Pandora и др.), магазины часов (Swatch, «ТаймАвеню» и др.), ремонт обуви Euro Shoes Service, химчистка Nikko Dry Cleaners, ателье «Ваш Размер», салон красоты «Профиль Pressional Min», аптека, оптика, студия дизайна бровей, студия маникюра, туристическое агентство, салоны связи («Теле2», «МТС» и др.), банкоматы («Сбербанк», «Тинькофф банк» и др.).

Кроме того, в ТРК «Атриум» для посетителей функционируют магазин подарков «Красный куб», супермаркеты техники и электроники (re:Store, Samsung, «Белый Ветер Цифровой»), продуктовый супермаркет премиум-класса «Зеленый Перекресток», кинотеатр «Каро Фильм Атриум», детский театр «Кураж» и фитнес-клуб «Атриум».

Также в торгово-развлекательном комплексе работает большой «Ресторанный дворик», где каждый посетитель сможет найти ресторан или кафе по своему вкусу (Burger King, Sbarro, «Крошка Картошка», «Теремок», «Елки-палки», Shushilka, «Маленькая Япония», Миа «Дольче Джулия», «Ростик'с», «Теремок», «Пицца Соле Ми», рестораны Una Bar, Kabuki, IL Patio, Friday's, Habibi, «Шоколадница», Mallina, Starbucks, «Кофе Хауз», Lafe, Этаж-Project, Dessert Boutique, японский ресторан «Кабуки», «Кофейная Кантата» и др.).

Для удобства автовладельцев рядом с ТРК «Атриум» есть крытая платная автопарковка на 700 машиномест и паркинг Курского вокзала, а также автомойка «Сенатор Авто».

Адрес:
г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33

Как добраться?
Добраться до ТРК «Атриум» можно следующим образом:

1.       Пешком от станций метро «Курская» (Кольцевая линия и Арбатско-Покровская линия) и «Чкаловская» (Люблинско-Дмитровская линия)

2.       На любом общественном транспорте, идущем по улице Земляной Вал до остановки «Курский вокзал».

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРК «Атриум»: 10.00 – 23.00;
Супермаркет «Перекресток»: круглосуточно;
Кинотеатр «Каро»: 10.00 – 03.00;
Фитнес-клуб «Атриум»: пн – пт: 07.00 – 0.00, сб, вс: 08.00 – 23.00;
Ресторан Luciano: 10.00 – 23.00;
Японский ресторан «Кабуки»: 11.00 – 0.00;
Ресторан «Этаж»: 10.00 – 0.00.

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше