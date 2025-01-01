ТРК «Атриум» – известный многофункциональный современный торгово-развлекательный комплекс, расположенный в центре Москвы (Басманный район) на площади Курского вокзала в пешей доступности от станций метро «Курская» и «Чкаловская».

На территории торгово-развлекательного комплекса «Атриум» находится множество магазинов одежды, обуви и аксессуаров самых популярных мировых брендов (Zara, Mango, Uniqlo, Pinko, DKNY, Michael Kors, Reebok, Adidas, Baldinini, O’STIN, DIXIS, Tommy Hilfiger, Mascotte, HENDERSON, Calvin Klein, Caterina Leman, Vassa & Co., Levi’s, Rendez-vous, Marc O Polo, next, Stradivarius, Pull and Bear, Promod, Massimo Dutti, Lauren Vidal, Timberland, «Планета колготок», ECCO, Gap, «Дефиле», H&M, Marmalato, Mustang, Nike, No One, lady & gentleman CITY, Topshop, Uniqlo, Black Star Wear, Puma, Converse, Crocs, TJ Collection, и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош», «Л Этуаль», L Occitane, Yves Rocher, «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» и др.), ювелирные салоны («Якутские бриллианты», VALTERA, Pandora и др.), магазины часов (Swatch, «ТаймАвеню» и др.), ремонт обуви Euro Shoes Service, химчистка Nikko Dry Cleaners, ателье «Ваш Размер», салон красоты «Профиль Pressional Min», аптека, оптика, студия дизайна бровей, студия маникюра, туристическое агентство, салоны связи («Теле2», «МТС» и др.), банкоматы («Сбербанк», «Тинькофф банк» и др.).

Кроме того, в ТРК «Атриум» для посетителей функционируют магазин подарков «Красный куб», супермаркеты техники и электроники (re:Store, Samsung, «Белый Ветер Цифровой»), продуктовый супермаркет премиум-класса «Зеленый Перекресток», кинотеатр «Каро Фильм Атриум», детский театр «Кураж» и фитнес-клуб «Атриум».

Также в торгово-развлекательном комплексе работает большой «Ресторанный дворик», где каждый посетитель сможет найти ресторан или кафе по своему вкусу (Burger King, Sbarro, «Крошка Картошка», «Теремок», «Елки-палки», Shushilka, «Маленькая Япония», Миа «Дольче Джулия», «Ростик'с», «Теремок», «Пицца Соле Ми», рестораны Una Bar, Kabuki, IL Patio, Friday's, Habibi, «Шоколадница», Mallina, Starbucks, «Кофе Хауз», Lafe, Этаж-Project, Dessert Boutique, японский ресторан «Кабуки», «Кофейная Кантата» и др.).

Для удобства автовладельцев рядом с ТРК «Атриум» есть крытая платная автопарковка на 700 машиномест и паркинг Курского вокзала, а также автомойка «Сенатор Авто».

Адрес:

г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33

Как добраться?

Добраться до ТРК «Атриум» можно следующим образом:

1. Пешком от станций метро «Курская» (Кольцевая линия и Арбатско-Покровская линия) и «Чкаловская» (Люблинско-Дмитровская линия)

2. На любом общественном транспорте, идущем по улице Земляной Вал до остановки «Курский вокзал».

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРК «Атриум»: 10.00 – 23.00;

Супермаркет «Перекресток»: круглосуточно;

Кинотеатр «Каро»: 10.00 – 03.00;

Фитнес-клуб «Атриум»: пн – пт: 07.00 – 0.00, сб, вс: 08.00 – 23.00;

Ресторан Luciano: 10.00 – 23.00;

Японский ресторан «Кабуки»: 11.00 – 0.00;

Ресторан «Этаж»: 10.00 – 0.00.