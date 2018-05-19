Меню
Отзывы о кинотеатре Каро 7 Атриум

Отзывы о кинотеатре Каро 7 Атриум

Отзывы о кинотеатре Каро 7 Атриум
Юлия Яныченко 19 мая 2018, 18:58
Сам кинотеатр уютный, вентилируемый и просторный. Много автоматов, помощь, нет очередей. Фудкорт настолько же тесный.
Киноафиша.инфо 21 мая 2018, 14:58
Юлия, добрый день! Сасибо за ваш отзыв :)
Liliana Shu 17 февраля 2019, 19:34
Были сегодня в зале 8. Будто в советское время попали. Сиденья облезлые, все в один уровень - когда впереди сел кто-то высокий, экрана не видно. Сам экран маленький и узкий. Звук только спереди из-за экрана. При этом стоимость билета 540 руб. (В четверг ходили на "Алиту" в самый большой IMAX в ТРЦ "Океания" за 630 руб.)
