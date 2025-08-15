Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Победа

Победа

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Абельмановская, 17а
Метро
Крестьянская Застава Пролетарская
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 670-03-21 / автоинформатор

Позвонить

+7 (495) 670-07-19 / бронирование

Позвонить
Билеты от 250 ₽
В избранное Уже в избранном
О кинотеатре

Кинотеатр «Победа» в Москве был открыт в 1957 году. Кинотеатр располагается по адресу улица Абельмановская, 17а. В 2014 году в здании появился детский театр марионеток, который находится в синем зале.

Красный зрительный зал предназначен для просмотра фильмов, он вмещает 304 гостя. Здесь установлена современная звуковая техника «DOLBY DIGITAL», кондиционер, комфортные кресла с подстаканниками, перламутровый экран и звукопоглощающие панели.
В просторном фойе находится кофе-бар, где можно заказать закуски и разнообразные напитки. Также предусмотрен снэк-бар. Любители пива могут посетить ресторан «Пинта».

На территории кинотеатра построена автомобильная стоянка, где можно припарковать свой автомобиль.

Бар
Диваны
Парковка
7.7 Оцените
301 голос
Билеты от 250 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Победа
Девка-баба: Кукла-чародейка
Девка-баба: Кукла-чародейка
Сегодня 1 сеанс
12:40 от 300 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
11:00 от 250 ₽ ...
На ярком солнце
На ярком солнце
Сегодня 2 сеанса
16:30 от 350 ₽ 20:45 от 500 ₽ ...
Одно целое
Одно целое
Сегодня 1 сеанс
18:45 от 500 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
301 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените

Фильмы в кинотеатре Победа

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Девка-баба: Кукла-чародейка фэнтези 2024, Россия
2D
12:40 от 300 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
11:00 от 250 ₽
На ярком солнце драма, криминал 1960, Франция / Италия
2D
16:30 от 350 ₽ 20:45 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше