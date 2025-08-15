Кинотеатр «Победа» в Москве был открыт в 1957 году. Кинотеатр располагается по адресу улица Абельмановская, 17а. В 2014 году в здании появился детский театр марионеток, который находится в синем зале.

Красный зрительный зал предназначен для просмотра фильмов, он вмещает 304 гостя. Здесь установлена современная звуковая техника «DOLBY DIGITAL», кондиционер, комфортные кресла с подстаканниками, перламутровый экран и звукопоглощающие панели.

В просторном фойе находится кофе-бар, где можно заказать закуски и разнообразные напитки. Также предусмотрен снэк-бар. Любители пива могут посетить ресторан «Пинта».

На территории кинотеатра построена автомобильная стоянка, где можно припарковать свой автомобиль.