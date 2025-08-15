Меню
Победа
Расписание сеансов кинотеатра «Победа»
Расписание сеансов кинотеатра «Победа»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Девка-баба: Кукла-чародейка
фэнтези
2024, Россия
2D
12:40
от 300 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
11:00
от 250 ₽
На ярком солнце
драма, криминал
1960, Франция / Италия
2D
16:30
от 350 ₽
20:45
от 500 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
18:45
от 500 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
09:00
от 250 ₽
14:30
от 300 ₽
