1.2 км
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Марксистская / Таганская / Таганская
5
1.4 км
Taganka Roof Марксистская / Таганская / Таганская
5
2 км
Театр.doc Новокузнецкая / Таганская / Третьяковская / Третьяковская / Таганская / Павелецкая
5
2.1 км
Пять звезд на Павелецкой Павелецкая / Добрынинская / Серпуховская
5
2.2 км
Иллюзион Таганская / Таганская
5
2.5 км
Yauza Китай-город / Чкаловская
5
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
