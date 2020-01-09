Меню
Пять звезд на Павелецкой

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Бахрушина, 25
Метро
Павелецкая Добрынинская Серпуховская
Телефон

8  (495) 9169055 (доб.760)

Сеть
5 звезд
О кинотеатре

Кинотеатр «Пять Звезд на Павелецкой» открылся 17 декабря 2001 года. В пяти залах, названных в честь великих кинорежиссеров, установлено новейшее кинопроекционное и звуковое оборудование. Разнообразие репертуара «Пять звезд» на Павелецкой восхитит самый взыскательный вкус, и в нем всегда есть место семейному кино. Великолепный дизайн кинотеатра не оставляет равнодушным никого. Инфраструктура и уют мультиплекса делают отдых в нем незабываемым для взрослых и для детей.

В кинотеатре располагается уютное арт-пространство PREMIEREcafe и суши-бар KOBO SUSHI

В кинотеатре действует система акций и промокодов, которые можно выиграть в наших соцсетях.
* Обращаем ваше внимание на то, что действие акций и промокодов не распространяется на праздничные дни.

ВНИМАНИЕ! Для просмотра сеансов в формате 3D необходимы специальные очки, которые вы всегда можете приобрести в кассах кинотеатра по цене 50 рублей или воспользоваться своими очками.

Тел. 8  495 9169055 доб.760

Бар
Кафе
Игровая зона
Wi-Fi
760 голосов
Билеты от 500 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Пять звезд на Павелецкой
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
13:25 от 750 ₽ ...
Бухта Бэррона
Сегодня 1 сеанс
19:05 от 950 ₽ ...
Джульетта и Ромео
Сегодня 1 сеанс
15:20 от 850 ₽ ...
Дом в огне
Сегодня 1 сеанс
22:05 от 950 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Алла Павлова 9 января 2020, 23:05
На 7 января проданы два билета на одно и то же место разным людям (11-00 в зал Ролан на Холопа).
shikhaliyev.emin 16 июля 2022, 21:23
Шикарный кинотеатр, все здорово все классно, а особенно классно названы залы и мосты и дорожки которые в нем расположены!!! 👍👍👍 А еще, то, что находиться недалеко от меня!!!! 👍👍👍
760 голосов
Скидки в кинотеатре
Фильмы на Пять звезд

Клубная программа «Фильмы на Пять звезд» даёт скидку на билеты от 5 до 20%, просмотр фильмов по Клубным дням со скидкой 50%.

Участникам клубной системы привилегий
Начинает свои показы Фестиваль польских фильмов «Висла»
Начинает свои показы Фестиваль польских фильмов «Висла» С 25 мая по 11 июня в московских кинотеатрах пройдут показы юбилейного 10-го Фестиваля польских фильмов «Висла». В программе – лучшие художественные работы кинематографистов из
5 мая 2017 02:37
Фильмы в кинотеатре Пять звезд на Павелецкой

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
13:25 от 750 ₽
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
19:05 от 950 ₽
Джульетта и Ромео мюзикл, мелодрама 2025, Италия / США
2D
15:20 от 850 ₽
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
