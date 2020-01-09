Кинотеатр «Пять Звезд на Павелецкой» открылся 17 декабря 2001 года. В пяти залах, названных в честь великих кинорежиссеров, установлено новейшее кинопроекционное и звуковое оборудование. Разнообразие репертуара «Пять звезд» на Павелецкой восхитит самый взыскательный вкус, и в нем всегда есть место семейному кино. Великолепный дизайн кинотеатра не оставляет равнодушным никого. Инфраструктура и уют мультиплекса делают отдых в нем незабываемым для взрослых и для детей.

В кинотеатре располагается уютное арт-пространство PREMIEREcafe и суши-бар KOBO SUSHI

В кинотеатре действует система акций и промокодов, которые можно выиграть в наших соцсетях.

* Обращаем ваше внимание на то, что действие акций и промокодов не распространяется на праздничные дни.

ВНИМАНИЕ! Для просмотра сеансов в формате 3D необходимы специальные очки, которые вы всегда можете приобрести в кассах кинотеатра по цене 50 рублей или воспользоваться своими очками.

Тел. 8 495 9169055 доб.760