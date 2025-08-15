Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Пять звезд на Павелецкой
Расписание сеансов кинотеатра «Пять звезд на Павелецкой»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Скидки и акции
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
13:25
от 750 ₽
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
2D
19:05
от 950 ₽
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
2D
15:20
от 850 ₽
Дом в огне
комедия, триллер, мелодрама
2024, Испания
2D
22:05
от 950 ₽
Жизнь Чака
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
2D
11:15
от 750 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
12:10
от 500 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
17:25
от 850 ₽
21:20
от 950 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
17:35
от 850 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
15:55
от 600 ₽
20:00
от 700 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
13:10
от 500 ₽
17:55
от 600 ₽
Свободные люди
боевик, криминал, драма
2025, Греция / США
2D
21:55
от 700 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
