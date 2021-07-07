Кинотеатр «Киномакс Мозаика» — это совершенно новые технологии, позволяющие предложить зрителям совершенное качество показа и превратить любую киноленту в зрелище, максимально приближающее к действию сюжета.

В кинотеатре «Киномакс Мозаика» в Москве открыт уникальный зрительный зал IMAX, который имеет специальную геометрию, огромный парящий экран, совершенную акустику, стереопроекцию IMAX 3D. Здесь также установлены интерактивные кресла D-BOX, которые вибрируют и наклоняются в соответствии с событиями, происходящими на экране.

В других кинозалах демонстрируются фильмы в форматах 2D и 3D. Общая вместимость — 1591 место. Для киноманов, предпочитающих особый комфорт, работает VIP-зал.

В фойе находится консешн-бар с попкорном и прохладительными напитками, игровая зона. Рядом с мультиплексом располагаются ресторан «Теремок» и заведения фаст-фуда.