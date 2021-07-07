Кинотеатр «Киномакс Мозаика» — это совершенно новые технологии, позволяющие предложить зрителям совершенное качество показа и превратить любую киноленту в зрелище, максимально приближающее к действию сюжета.
В кинотеатре «Киномакс Мозаика» в Москве открыт уникальный зрительный зал IMAX, который имеет специальную геометрию, огромный парящий экран, совершенную акустику, стереопроекцию IMAX 3D. Здесь также установлены интерактивные кресла D-BOX, которые вибрируют и наклоняются в соответствии с событиями, происходящими на экране.
В других кинозалах демонстрируются фильмы в форматах 2D и 3D. Общая вместимость — 1591 место. Для киноманов, предпочитающих особый комфорт, работает VIP-зал.
В фойе находится консешн-бар с попкорном и прохладительными напитками, игровая зона. Рядом с мультиплексом располагаются ресторан «Теремок» и заведения фаст-фуда.
Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
