Киноафиша Москвы Кинотеатры Киномакс Мозаика

Киномакс Мозаика

Москва
Адрес
г. Москва, ул. 7-ая Кожуховская, 9, ТРК «Мозаика», 3 этаж
Метро
Дубровка Кожуховская Автозаводская
Билеты от 290 ₽
Сеть
Киномакс
ТРК
Расположен в ТРК «Мозаика»
О кинотеатре

Кинотеатр «Киномакс Мозаика» — это совершенно новые технологии, позволяющие предложить зрителям совершенное качество показа и превратить любую киноленту в зрелище, максимально приближающее к действию сюжета. 

В кинотеатре «Киномакс Мозаика» в Москве открыт уникальный зрительный зал IMAX, который имеет специальную геометрию, огромный парящий экран, совершенную акустику, стереопроекцию IMAX 3D. Здесь также установлены интерактивные кресла D-BOX, которые вибрируют и наклоняются в соответствии с событиями, происходящими на экране.

В других кинозалах демонстрируются фильмы в форматах 2D и 3D. Общая вместимость  — 1591 место. Для киноманов, предпочитающих особый комфорт, работает VIP-зал.
В фойе находится консешн-бар с попкорном и прохладительными напитками, игровая зона. Рядом с мультиплексом располагаются ресторан «Теремок» и заведения фаст-фуда.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Wi-Fi
Есть терминал распечатки билетов
IMAX
Coca-Cola
Pepsi
VIP
Диваны
Билеты от 290 ₽
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Киномакс Мозаика
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
19:20 ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 2 сеанса
17:35 от 420 ₽ 21:50 от 580 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
12:20 ...
Как приручить дракона
Как приручить дракона
Сегодня 2 сеанса
10:10 от 290 ₽ 13:30 от 940 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
oh_alice 7 июля 2021, 20:32
Билеты в VIP зал, отдельной зоны ожидания нет, тут не стойте, там не сидите, так не смотрите!!!
Приехали сильно раньше, пришлось ожидать и тут самое… Читать дальше…
30 августа 2024, 00:10
В первые вижу чтоб в кинотетре показвали , в де**мовом качестве, то есть откровенно показывают фильм который был записан на камеру из кинотетра, я… Читать дальше…
Скидки в кинотеатре
День кино

Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионные билеты

Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Скидка учащимся

Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 170 рублей. Групповая скидка - 10%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам
Фильмы в кинотеатре Киномакс Мозаика

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
19:20
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
17:35 от 420 ₽ 21:50 от 580 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
12:20
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
