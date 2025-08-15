Меню
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
21
ср
27
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
чт
1
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
19:20
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
17:35
от 420 ₽
21:50
от 580 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
12:20
Как приручить дракона
боевик, приключения, семейный
2025, США
2D
10:10
от 290 ₽
13:30
от 940 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
17:00
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
12:30
от 360 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
11:00
13:00
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:20
12:25
15:00
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
21:10
от 600 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
10:15
14:20
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
16:20
18:30
20:40
22:55
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
11:50
от 820 ₽
14:30
от 940 ₽
15:30
от 420 ₽
17:10
от 940 ₽
18:10
от 580 ₽
19:50
от 1260 ₽
20:50
от 580 ₽
22:30
от 1260 ₽
23:30
от 580 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
16:30
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
23:20
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
14:00
Супермен
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
2D
10:50
от 680 ₽
12:50
от 360 ₽
16:10
от 940 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
22:50
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
19:10
Улыбка. Новый кошмар
ужасы
2024, Канада / США
2D
21:20
от 600 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
10:40
от 290 ₽
13:10
от 420 ₽
15:35
от 420 ₽
18:00
от 580 ₽
20:30
от 580 ₽
23:00
от 580 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
10:30
от 290 ₽
13:40
от 420 ₽
16:50
от 420 ₽
19:00
от 1260 ₽
20:00
от 580 ₽
22:10
от 1260 ₽
23:10
от 580 ₽
Чумовая пятница 2
семейный, комедия, фэнтези
2025, США
2D
10:10
от 290 ₽
15:15
от 420 ₽
19:30
от 580 ₽
23:50
от 580 ₽
