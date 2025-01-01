Меню
ТРК «Мозаика»
Адрес
г. Москва, ул. 7-ая Кожуховская, д. 9
Метро
Дубровка Кожуховская Автозаводская
Показать на карте

ТРК «Мозаика» - современный многофункциональный торгово-развлекательный комплекс, расположенный в Южнопортовом районе Москвы на пересечении Третьего транспортного кольца с улицами Велозаводская и Южнопортовая в непосредственной близости от станции метро «Дубровка».

В торговом комплексе «Мозаика» можно найти множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (H&M, LCWaikiki, Kiabi, Monki, Mario Mikke, Mango, Zenden, Zara, офлайн-магазин KUPIVIP.RU, Palatin, Gloria Jeans, Ruxara, Mango, Redmond, O’STIN, FUNDAY, «Mr. Сумкин», Zolla, Friday shoes, «Котофей», ELIS, Kadiz, Adidas, Reebok, Nike и др.), химчистка «Престиж», ремонт и мастерская «Дом Быта», театральная лаборатория Gogol School, супермаркет детских товаров «Дочки-Сыночки», супермаркет товаров для дома «Домовой», магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», «Рив Гош» и др.), ювелирные салоны (Pandora, Sunlight, «Бронницкий ювелир», «Московский Ювелирный Завод» и др.), книжный бутик, аптека, салон оптики, зоомагазин, салон красоты, студия маникюра, фотокабинка, дом быта, химчистка, детская игровая зонаа, мотошкола, туристическое агентство, салоны сотовой связи («Мегафон», «МТС», «Связной» и др.), отделение «Сбербанка» и банкоматы («Сбербанк», «Альфа банк», «Газпромбанк» и др.)/

Кроме того, в ТРК «Мозаика» для посетителей функционируют 9-ти зальный кинотеатр сети «Киномакс» с IMAX, контактный зоопарк «Погладь енота», семейный парк активного отдыха Joki Joya (батуты, скалодром и др.), фитнес-центр «Лето» и детский развлекательный центр «БиБи Land» (тематические игровые зоны, дни рождения и др.).

Также в торгово-развлекательном центре работает гипермаркет бытовой техники и электроники «М.видео», интернет-магазин электроники «Юлмарт», гипермаркет спортивных товаров  «Декатлон», гипермаркет «Лента» и большая зона фудкорта, где каждый посетитель сможет найти ресторан или кафе по своему вкусу (Mcdonalds, «Теремок», KFC, Burger King, Pizza Hut, «Крошка- картошка», «Воккер», Yogurt Frenzy, ресторан «IL Патио», «Суши WOK», «Мясо и Овощи» и др.).

Для удобства автовладельцев на территории торгово-развлекательного комплекса «Мозаика» есть большая бесплатная автопарковка на 2500 машиномест и автомобильная мойка.

г. Москва, ул. 7-ая Кожуховская, д. 9

Как добраться?
Добраться до ТЦ «Мозаика» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Дубровка» (500 метров)

2. Пешком от станции метро «Кожуховская» (650 метров)

3. Пешком от станции метро «Автозаводская» (1300 метров)

4. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ст. м. Дубровка»

5. На любом общественном транспорте, идущем по 7-ой Кожуховской улице до остановки «Улица Петра Романова» или по Южнопортовой улице до остановки «Южнопортовая улица»

Режим работы
Магазины и фудкорт ТЦ «Мозаика»: 10.00 – 22.00;
Гипермаркет «Лента»: круглосуточно;
Кинотеатр «Киномакс»: 10.00 – 02.00;
Контактный зоопарк «Погладь енота»: 10.00 – 22.00;
Семейный парк активного отдыха Joki Joya (батуты, скалодром и др.): 10.00 – 22.00;
Фитнес-центр «Лето»: круглосуточно;
Детский развлекательный центр «БиБи Land» (тематические игровые зоны и др.): 10.00 – 22.00.

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
