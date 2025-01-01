Меню
День кино

Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионные билеты

Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Скидка учащимся

Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 170 рублей. Групповая скидка - 10%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам
Детские билеты

Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Скидка на групповые посещения

Групповые скидки действуют на любой фильм (кроме первого уикенда фильмов-блокбастеров) и в любом зале, с понедельника по воскресенье с 11:00, включая зал VIP зал. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
