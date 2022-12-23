Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Кино Окко Щелковский

Кино Окко Щелковский

Москва
Адрес
г. Москва, Щелковское шоссе, 75, ТРК «Щелковский»
Метро
Щелковская
Телефон

+7 (495) 419-33-44

Билеты от 170 ₽
Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
VIP
Диваны
Официант
Парковка
Детский зал
мало голосов Оцените
7 голосов
Билеты от 170 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Кино Окко Щелковский
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 4 сеанса
16:40 от 410 ₽ 18:45 от 500 ₽ 20:55 от 500 ₽ 23:00 от 500 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 4 сеанса
13:40 от 600 ₽ 16:45 от 410 ₽ 21:50 от 520 ₽ 23:10 от 500 ₽ ...
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров
Сегодня 3 сеанса
18:25 от 300 ₽ 20:50 от 300 ₽ 22:40 от 300 ₽ ...
Заклятье. Кровь экзорциста
Заклятье. Кровь экзорциста
Сегодня 1 сеанс
23:15 от 500 ₽ ...
Александр Перов 23 декабря 2022, 22:12
Был 23.12.22 в этом кинотеатре, в месте с ребенком зал 1. В зале очень холодно, отопления нет совсем. Это безобразие.
7 голосов
Фильмы в кинотеатре Кино Окко Щелковский

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
16:40 от 410 ₽ 18:45 от 500 ₽ 20:55 от 500 ₽ 23:00 от 500 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
13:40 от 600 ₽ 16:45 от 410 ₽ 21:50 от 520 ₽ 23:10 от 500 ₽
Городские легенды: Парк кошмаров ужасы 2024, США
2D
18:25 от 300 ₽ 20:50 от 300 ₽ 22:40 от 300 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
