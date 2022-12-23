Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Кино Окко Щелковский
Кино Окко Щелковский
Москва
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
г. Москва, Щелковское шоссе, 75, ТРК «Щелковский»
Метро
Щелковская
Показать на карте
Телефон
+7 (495) 419-33-44
Позвонить
Билеты от 170 ₽
В избранное
Уже в избранном
Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
VIP
Диваны
Официант
Парковка
Детский зал
мало голосов
Оцените
7
голосов
Билеты от 170 ₽
В избранное
Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет
Как оплатить билет банковской картой
Как пройти на сеанс по электронному билету
Что делать если...
Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов
в кинотеатре Кино Окко Щелковский
Атель-матель
Сегодня 4 сеанса
16:40
от 410 ₽
18:45
от 500 ₽
20:55
от 500 ₽
23:00
от 500 ₽
...
Балерина
Сегодня 4 сеанса
13:40
от 600 ₽
16:45
от 410 ₽
21:50
от 520 ₽
23:10
от 500 ₽
...
Городские легенды: Парк кошмаров
Сегодня 3 сеанса
18:25
от 300 ₽
20:50
от 300 ₽
22:40
от 300 ₽
...
Заклятье. Кровь экзорциста
Сегодня 1 сеанс
23:15
от 500 ₽
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 170 ₽
Завтра
от 190 ₽
17 августа
от 190 ₽
18 августа
от 170 ₽
19 августа
от 170 ₽
20 августа
от 170 ₽
21 августа
от 500 ₽
Отзывы о кинотеатре
Александр Перов
23 декабря 2022, 22:12
Был 23.12.22 в этом кинотеатре, в месте с ребенком зал 1. В зале очень холодно, отопления нет совсем. Это безобразие.
Отзывы
Написать отзыв
7
голосов
Оцените
Фильмы в кинотеатре Кино Окко Щелковский
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
21
вс
24
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
чт
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
16:40
от 410 ₽
18:45
от 500 ₽
20:55
от 500 ₽
23:00
от 500 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
13:40
от 600 ₽
16:45
от 410 ₽
21:50
от 520 ₽
23:10
от 500 ₽
Городские легенды: Парк кошмаров
ужасы
2024, США
2D
18:25
от 300 ₽
20:50
от 300 ₽
22:40
от 300 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667