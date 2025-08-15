Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Кино Окко Щелковский
Расписание сеансов кинотеатра «Кино Окко Щелковский»
Расписание сеансов кинотеатра «Кино Окко Щелковский»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
21
вс
24
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
чт
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
16:40
от 410 ₽
18:45
от 500 ₽
20:55
от 500 ₽
23:00
от 500 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
13:40
от 600 ₽
16:45
от 410 ₽
21:50
от 520 ₽
23:10
от 500 ₽
Городские легенды: Парк кошмаров
ужасы
2024, США
2D
18:25
от 300 ₽
20:50
от 300 ₽
22:40
от 300 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста
ужасы
2025, Великобритания
2D
23:15
от 500 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
14:15
от 430 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
15:10
от 410 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185
анимация
2025, Россия
2D
10:10
от 170 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
11:15
от 530 ₽
15:55
от 560 ₽
18:30
от 800 ₽
19:20
от 670 ₽
20:45
от 650 ₽
23:20
от 800 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:25
от 530 ₽
12:30
от 530 ₽
14:35
от 560 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:30
от 530 ₽
11:05
от 550 ₽
12:35
от 530 ₽
13:10
от 580 ₽
14:40
от 560 ₽
15:15
от 580 ₽
17:20
от 670 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
10:45
от 530 ₽
12:55
от 530 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
16:15
от 750 ₽
18:15
от 670 ₽
19:25
от 650 ₽
21:00
от 800 ₽
21:40
от 650 ₽
23:55
от 650 ₽
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
11:00
от 550 ₽
12:50
от 380 ₽
15:30
от 410 ₽
18:10
от 500 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
17:40
от 500 ₽
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
20:25
от 500 ₽
00:25
от 520 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:40
от 530 ₽
13:45
от 560 ₽
16:05
от 580 ₽
Три богатыря. Ни дня без подвига 2
анимация
2025, Россия
2D
11:10
от 400 ₽
12:40
от 400 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
20:30
от 520 ₽
Улыбка. Новый кошмар
ужасы
2024, Канада / США
2D
22:35
от 520 ₽
00:30
от 520 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667