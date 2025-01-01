Меню
Лабиринт

Москва
Адрес
Московская обл., дер. Жуковка, 57, ТРЦ «Лабиринт»
Телефон

+7 (495) 544-57-75 / бронирование

О кинотеатре

Кинотеатр «Лабиринт» находится в Московской области, в поселке Жуковка, на третьем этаже развлекательного торгового центра с одноименным названием. Весь интерьер полностью соответствует названию комплекса: от первого до третьего этажа тянется длинный лабиринт с деревянными перегородками. В просторном фойе все выдержано в древнегреческом стиле. Здесь расположен бар, где посетители смогут перед началом сеанса купить поп-корн и различные горячие или холодные напитки.

Гостей встречают три уютных зала, количество мест в которых варьируется от 19 до 21 гостя. Кроме рисунков лабиринта на потолке и полу, кинозалы отличаются наличием собственных символичных наименований: Астерий, Вавилон, Аркаим. Более того, все три зала представлены в разных интерьерах – «домашняя комната» (с огромными широкими диванчиками и светлыми окнами), зал в виде автомобильного салона (профессиональные удобные кресла от Range Rover), помещение оформленное под Большой театр (яркие узорчатые стены, раскладные кресла, благодаря которым просмотр фильма можно осуществлять лежа).
В кинотеатре также имеется собственная гардеробная и специальная кнопка в креслах для вызова официанта.

Бар
Кафе
Игровая зона
VIP
Диваны
Официант
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
