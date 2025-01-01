Кинотеатр «Лабиринт» находится в Московской области, в поселке Жуковка, на третьем этаже развлекательного торгового центра с одноименным названием. Весь интерьер полностью соответствует названию комплекса: от первого до третьего этажа тянется длинный лабиринт с деревянными перегородками. В просторном фойе все выдержано в древнегреческом стиле. Здесь расположен бар, где посетители смогут перед началом сеанса купить поп-корн и различные горячие или холодные напитки.

Гостей встречают три уютных зала, количество мест в которых варьируется от 19 до 21 гостя. Кроме рисунков лабиринта на потолке и полу, кинозалы отличаются наличием собственных символичных наименований: Астерий, Вавилон, Аркаим. Более того, все три зала представлены в разных интерьерах – «домашняя комната» (с огромными широкими диванчиками и светлыми окнами), зал в виде автомобильного салона (профессиональные удобные кресла от Range Rover), помещение оформленное под Большой театр (яркие узорчатые стены, раскладные кресла, благодаря которым просмотр фильма можно осуществлять лежа).

В кинотеатре также имеется собственная гардеробная и специальная кнопка в креслах для вызова официанта.