Киноафиша Москвы Кинотеатры Синема парк Белая Дача

Синема парк Белая Дача

Москва
Адрес
г. Москва, 14 км. МКАД, ТЦ «МЕГА Белая Дача»
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Билеты от 500 ₽
Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТЦ «МЕГА Белая Дача»
О кинотеатре

Кинотеатр «Синема парк Белая дача» находится в ТЦ «МЕГА Белая Дача». Это огромный современный кинокомплекс, фильмы в котором демонстрируются в пятнадцати кинозалах, оборудованных по последнему слову техники. Общее число зрительских мест — более 3700.

Здесь имеется два зала повышенной комфортности, цифровой кинозал IMAX, суперзал 4DX, концешн-зона, кафе, зона отдыха, детская игровая площадка. Зрители могут насладиться высоким качеством кинолент благодаря самому современному оборудованию.

Особенность данного кинотеатра в том, что интерьер всего помещения выполнен в стиле хай-тек. Представлены стилизованные декорации под улицы Нью-Йорка — 5 Авеню, Тайм Сквер, Бруклинский мост. Кассы кинотеатра оформлены в виде окон нью-йоркских зданий.

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
Есть сканнер билетов
IMAX
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
Парковка
7.8 Оцените
2053 голоса
Билеты от 500 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Синема парк Белая Дача
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
14:10 от 600 ₽ 18:35 от 650 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 5 сеансов
11:25 от 500 ₽ 14:00 от 600 ₽ 16:40 от 600 ₽ 19:20 от 650 ₽ ...
Бухта Бэррона
Бухта Бэррона
Сегодня 1 сеанс
22:35 от 650 ₽ ...
Заклятье. Кровь экзорциста
Заклятье. Кровь экзорциста
Сегодня 2 сеанса
21:45 от 650 ₽ 23:50 от 650 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Winq Wizard 7 апреля 2024, 12:25
Можно ли посмотреть фильм в 4dx?
Winq Wizard 20 марта 2025, 02:40
?
2053 голоса
Фильмы в кинотеатре Синема парк Белая Дача

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:10 от 600 ₽ 18:35 от 650 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
11:25 от 500 ₽ 14:00 от 600 ₽ 16:40 от 600 ₽ 19:20 от 650 ₽ 21:55 от 650 ₽
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
22:35 от 650 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
