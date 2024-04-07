Кинотеатр «Синема парк Белая дача» находится в ТЦ «МЕГА Белая Дача». Это огромный современный кинокомплекс, фильмы в котором демонстрируются в пятнадцати кинозалах, оборудованных по последнему слову техники. Общее число зрительских мест — более 3700.

Здесь имеется два зала повышенной комфортности, цифровой кинозал IMAX, суперзал 4DX, концешн-зона, кафе, зона отдыха, детская игровая площадка. Зрители могут насладиться высоким качеством кинолент благодаря самому современному оборудованию.

Особенность данного кинотеатра в том, что интерьер всего помещения выполнен в стиле хай-тек. Представлены стилизованные декорации под улицы Нью-Йорка — 5 Авеню, Тайм Сквер, Бруклинский мост. Кассы кинотеатра оформлены в виде окон нью-йоркских зданий.