ТЦ «МЕГА Белая Дача» - это многофункциональный торговый центр, расположенный на Ленинградском шоссе Войковского района города Москвы в непосредственной близости от станции метро «Войковская».

В торговом центре «МЕГА Белая Дача» можно найти огромное количество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Gap, Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Kira Plastinina, «Снежная Королева», New Yorker, Marks&Spencer, H&M Adilisik, Orange, «Рандеву», Respect, «Пара Нога»с, Braccialini, «Экипаж», «Бюстье», Intimissimi, Calzedonia, Tommy Hilfiger, Quiksilver, Ecco, Marc O’Polo, Marmalato, Calvin Klein Jeans, Befree, Incity, Esprit, Mango, Oasis, Nike, Adidas, «Скоро Мама», Beba Kids, «Весело Шагать», Aldo, Alba, «Башмачок», Vagabond, Camelot, Carlo Pazolini, «Комфорт Шуз», «Сити Обувь», TJ Collection, Egle, Ecco, «Эконика», Accessorize, Claire's, Lady Collection, Domani, Guess Accessories и др.), магазины парфюмерии и косметики (Lush, The Body Shop, MAC, L'occitane, «Л'Этуаль», StockmannYves Rocher, «Для душа и души» и др.), ювелирные салоны и салоны часов (Zen, Swarovsky, Swatch, Casio, «Московское время», «Лувр», «Золотой Ларец» и др.), магазин подарков «Красный Куб», салоны связи («Белый ветер Цифровой», «Связной», «МТС», «Билайн» и др.), аптеки («36,6», «Доктор Столетов» и др.), салоны оптики «Очкарик» и «Линзмастер», зоомагазин, салон красоты, студия маникюра, студия детской красоты, фотостудия «ФОТО+», ателье, прачечная, химчистка, ремонт обуви, бюро путешествий, 5D-кинотеатр, салоны связи («Связной», «Мегафон» и др.), отделения банков («КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», «Сбербанк») и банкоматы («Сбербанк», «Промсвязьбанк», «Юникредитбанк» и др.).

Кроме того, в ТЦ «МЕГА Белая Дача» для посетителей функционируют гипермаркет мебели и товаров для дома «ИКЕА», садовый центр «Белая Дача», торговый центр «Стокманн», магазин «Сделай сам»,гипермаркет «ОБИ», мегамаркет электроники и бытовой техники «Медиа Маркт», гипермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео», гипермаркеты спортивных товаров «Декатлон» и «Спортмастер».

Также в торговом центре работают продуктовый гипермаркет «АШАН», парк развлечений «Крейзи Парк», боулинг и бильярд клуб «Космик», детский клуб «МЕГА», детский городок профессий «Кидбург», «Детский автогородок», многозальный кинотеатр сети «Синема парк» и большой «Ресторанный дворик», в котором каждый посетитель может найти ресторан или кафе по своему вкусу («Крошка-Картошка», Mcdonalds, «Восточный базар», KFC, рестораны «Кофетун Сушитун», «IL Патио», «Кофе Хауз», «Баскин Роббинс», «Шоколадница», «Этаж», T.G.I. Friday’s, Starbucks и др.).

Для удобства автовладельцев на территории торгового центра «МЕГА Белая Дача» есть бесплатная открытая автомобильная парковка на 3350 машиномест.

Адрес:

Московская обл., г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, д. 5

Как добраться?

Добраться до ТЦ «МЕГА Белая Дача» можно следующим образом:

1. От станции метро «Братиславская» до остановки «МЕГА Белая Дача»

на автобусе № 10

на маршрутных такси № 591, 942

2. От станции метро «Волжская» до остановки «МЕГА Белая Дача»

на маршрутных такси № 870, 872

3. От станции метро «Люблино» до остановки «МЕГА Белая Дача»

на маршрутных такси № 315к, 553, 954

4. От станции метро «Выхино» до остановки «МЕГА Белая Дача»

на маршрутном такси № 956к

5. От станции метро «Котельники» до остановки «МЕГА Белая Дача»

на маршрутном такси № 315к

6. От станции метро «Кузьминки» до остановки «МЕГА Белая Дача»

на маршрутном такси № 1211к

Режим работы

Магазины и фудкорт ТЦ «МЕГА Белая Дача»: пн – чт, вс: 10.00 – 23.00, пт – сб: 10.00 – 00.00;

Гипермаркет «Ашан»: пн – чт: 08.00 – 23.00, пт - вс: 08.00 – 00.00;

Гипермаркет «ИКЕА»: 10.00 – 00.00;

Гипермаркет «OBI»: круглосуточно;

Универмаг «Стокманн»: пн - чт, вс: 10.00 – 23.00, пт - сб: 10.00 – 00.00;

Кинотеатр «Синема Парк»: 10.00 – 02.00;

Каток: пн – чт, вс: 10.30 – 23.45, пт, сб: 10.30 – 22.30;

Боулинг и бильярд-клуб «Космик»: пн – пт: 12.00 – 05.00, сб, вс: 10.00 – 05.00;

Детский клуб «МЕГА»: пн – чт, вс: 10.00 – 23.00, пт - сб: 10.00 – 00.00;

Детский город профессий «Кидбург»: пн – чт: 10.00 – 20.00, пт – вс: 10.00 – 22.00.