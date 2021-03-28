Кинотеатр «Синема Парк» находится в торговом центре «Пятая Авеню».
Этот современный 6-зальный мультиплекс отличается изысканным интерьером и качественным разнообразным репертуаром. Основные посетители — это семьи с детьми и молодежь.
В кинотеатре Синема Парк «Пятая Авеню» в Москве оборудовано 6 комфортабельных залов с общей вместимостью 877 зрительных мест. Премьерный зал рассчитан на 200 человек. Каждый из залов оснащен новейшей аппаратурой, предназначенной для цифрового кинопоказа в форматах 2D и 3D.
Стильный интерьер кинотеатра создал известный дизайнер Джулио Барателли. Архитектурный проект был разработан совместно с английской компанией McFarlaneLatter.