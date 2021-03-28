Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Синема Парк «Пятая Авеню»

Синема Парк «Пятая Авеню»

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Бирюзова, 32а, ТРЦ «Пятая Авеню», 3 этаж
Метро
Октябрьское поле
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТРЦ «Пятая Авеню»
О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Парк» находится в торговом центре «Пятая Авеню».

Этот современный 6-зальный мультиплекс отличается изысканным интерьером и качественным разнообразным репертуаром. Основные посетители — это семьи с детьми и молодежь. 

В кинотеатре Синема Парк «Пятая Авеню» в Москве оборудовано 6 комфортабельных залов с общей вместимостью 877 зрительных мест. Премьерный зал рассчитан на 200 человек. Каждый из залов оснащен новейшей аппаратурой, предназначенной для цифрового кинопоказа в форматах 2D и 3D. 

Стильный интерьер кинотеатра создал известный дизайнер Джулио Барателли. Архитектурный проект был разработан совместно с английской компанией McFarlaneLatter.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
Парковка
Отзывы о кинотеатре
Андрей Балашов 28 марта 2021, 23:35
В воскресенье посмотрели фильм Годзилла против Конга(фильм-отстой!) Качество изображения в кинотеатре(зал №2)ужасное!Фильм весь тёмный!Субтитры на… Читать дальше…
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
