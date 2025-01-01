Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Синема Парк «Пятая Авеню»
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Парк «Пятая Авеню»»
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Парк «Пятая Авеню»»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Торговый центр
Ой!
Кажется, у нас нет расписания для этого кинотеатра, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!
Сообщить о появлении расписания
Кинотеатры рядом
950
метров
Москино Юность
Октябрьское поле / Панфиловская / Зорге
5
1.5
км
Каро 6 Щука
Щукинская
5
2.9
км
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Балтийская / Войковская
5
3.2
км
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
5
3.5
км
Каро 5 Рассвет
Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
5
3.6
км
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская / Хорошёвская
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
