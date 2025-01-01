Меню
Адрес
г. Москва, ул. Марш. Бирюзова, д. 32 
Метро
Октябрьское поле
Показать на карте
Фотографии ТРЦ «Пятая Авеню»

ТРЦ «Пятая Авеню» («5 Авеню») – современный многофункциональный трехэтажный торгово-развлекательный центр, расположенный в районе Щукино на северо-западе Москвы, недалеко от станций метро «Октябрьское поле» и «Щукинская». 

На территории торгово-развлекательного центра «Пятая Авеню» можно найти множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Adidas, Mango, New Balance, Nike, Puma, Reebok, Zara, Stradivarius, Pull and Bear, Colin`s, Intimissimi, Calzedonia, Esprit‚ Mexx‚ s.Oliver‚ Gerry Weber‚ «Бюстье»‚ Accessorize‚ Bagatelle‚ Carlo Pazolini‚ Esprit‚ Dim‚ Lady Collection‚ Lady&Gentleman city‚ Oggy‚ Sprandi‚ Vassa‚ Henderson‚ Aletto‚ Camel Active‚ Chester‚ D-Style‚ Domani‚ Fashion Exchange‚ Lulu castagnette‚ Rikki Tikki‚ Step‚ The Windsor Knot‚ Tween damat‚ Yuka la Nouvelle‚ Dixis‚ «Cити обувь»‚ «Эстель Адони», Le Futur, Alberto и др), фирменные магазины техники (Samsung и др.), салоны сотовой связи («Связной», «МТС», «Мегафон» и др.), ювелирные салоны и магазины часов (Valtera, Swatch и др.), аптека, салон оптики «Очкарик», зоомагазин Cats & Dogs, цветочный магазин, салон красоты Frederic Moreno, студия маникюра, центр фотоуслуг «Фотомикс», химчистка «Контраст», ателье, ремонт часов, мастерская «Мистер минутка»‚ дом быта, театральная касса, туристическое агентство, салоны связи («МТС», «Tele2» и др.), банкоматы («Альфа-Банк», «Бинбанк» и др.), отделение банка и банкомат «Москомприватбанк». 

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины подарков («Красный Куб» и др.), магазин мужских аксессуаров, магазины парфюмерии и косметики (Lush, The Body Shop, Yves Rocher, L Occitane, Ile de Beaute и др.), а также магазины «Профи спорт», «Модный базар», Gregory‚ Orange‚ «Карусель», «Стильно», «Экипаж» и многое другое. 

Кроме того, в ТРЦ «Пятая Авеню» функционируют магазины мобильной техники и аксессуаров («Белый Ветер – Цифровой» и др.), продуктовый супермаркет «Перекресток», супермаркет натуральных продуктов «ВкусВилл», многозальный кинотеатр сети «Синема Парк», детский развлекательный центр Game Zona, бильярд- и боулинг-клуб Modus Vita и многое другое. 

Также в торгово-развлекательном центре для гостей функционирует зона фудкорта, где каждый посетитель сможет выбрать кафе или ресторан быстрого питания по своему вкусу (Starbucks, Burger King, Subway, «Теремок», «Воккер», KFC‚ «Крошка-Картошка», «Баскин Роббинс», кафе и рестораны «Шоколадница», «Колбасофф», «Эль Инка», Pronto, «Искушение Востока», «Два двойных», «Суши Весла» и др.). 

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Пятая Авеню» работает двухуровневый подземный автомобильный паркинг на 360 машиномест (стоимость: первые 2 часа бесплатно, далее - 50 руб/час), а также автомойка и шиномонтаж. 

Адрес: 
г. Москва, ул. Марш. Бирюзова, д. 32 

Как добраться? 
Добраться до ТРЦ «Пятая Авеню» можно следующим образом: 

1. Пешком от станций метро «Октябрьское поле» (800 метров) 

2. Пешком от станций метро «Сокол» (2100 метров) 

3. Пешком от станций метро «Щукинская» (1600 метров) 

4. От станции метро «Октябрьское поле» до остановки «52-я городская больница» 

  • на автобусах № 100, 253, 681 

Режим работы 
Магазины и фудкорт ТРЦ «Пятая Авеню»: 10.00 – 22.00; 
Супермаркет «Перекресток»: круглосуточно; 
Супермаркет натуральных продуктов «ВкусВилл»: 10.00 – 22.00; 
Кинотеатр «Синема Парк»: 10.00 – 00.00; 
Детский развлекательный центр Game Zona: 10.00 – 22.00; 
Бильярд- и боулинг-клуб Modus Vita: круглосуточно; 
Ресторан «Колбасофф»: 12.00 – 00.00. 

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
