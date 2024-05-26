Меню
Каро Sky 17 Авиапарк

Москва
Адрес
г. Москва, Ходынское поле, ТРЦ «Авиапарк»
Метро
ЦСКА
Телефон

909 987-78-47

Сеть
КАРО
ТРК
Расположен в ТРЦ «Авиапарк»
О кинотеатре

«Каро Sky 17 Авиапарк» - это огромный комплекc нового поколения, который предусматривает 17 комфортабельных кинозалов для зрителей. Он расположен в крупном торговом комплексе «Авиапарк» на 4 этаже.

Площадь кинотеатра составляет 10.000 кв. метров, поэтому он способен вместить до 4000 человек. Во всех залах установлены новые проекционные и акустические системы, а также уникальные удобные кресла. Здесь гости смогут посетить три инновационных зала с широкоформатными экранами LUXE и насладиться кинофильмами в режиме изображения 2D, 3D. Кресла этих залов оснащены специальными вибро-устройствами, срабатывающим в такт действиям на экране.

В мультиплексе расположилась зона «КАРО Престиж» - три зала повышенной комфортабельности. Зал под названием «КАРО Black» рад предложить своим зрителям приятную и удобную атмосферу на мягких диванах с пледами и подушками. Зал «КАРО Престиж» предлагает услуги лаундж-бара Sinatra и персональный консьерж-сервис.

«Каро Sky 17 Авиапарк» - это кинотеатр нового поколения, который имеет статус самого комфортабельного кинотеатра бизнес уровня с инновационным оборудованием. Забронировать билеты и воспользоваться услугой кинобара можно в зоне самообслуживания «КАРО Экспресс».

5.7
105 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре Каро Sky 17 Авиапарк
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 5 сеансов
11:30 от 660 ₽ 14:00 от 660 ₽ 16:50 от 1100 ₽ 20:15 от 770 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 3 сеанса
13:10 от 2750 ₽ 19:40 от 390 ₽ 22:25 от 390 ₽ ...
Бухта Бэррона
Бухта Бэррона
Сегодня 2 сеанса
21:10 от 2750 ₽ 00:35 от 770 ₽ ...
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
Сегодня 1 сеанс
22:20 от 390 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Алина Ропатько 26 мая 2024, 16:22
ждем уже начало полчаса ало блтмчяит😅😅😅😅👎👎👎👎👎👎
9mark9te 23 ноября 2024, 19:42
Честно, не пойми что
105 голосов
Фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» вновь покажут в кинотеатрах
Компания «ВГИК-Дебют» совместно с проектом «Каро.Арт» и кинотеатром «Иллюзион» проведет дополнительные показы фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
9 апреля 2018 19:20
VIII Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино «КАПЛЯ» пройдет в конце марта
VIII Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино «КАПЛЯ» пройдет в конце марта в Москве. С 28 по 31 марта 2018 в режиме нон-стоп в кинотеатрах «КАРО 7 Атриум»
14 марта 2018 02:45
В кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы фильмов, номинированных на «Оскар» в этом году
С 1 по 4 марта в кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы фильмов, номинированных в этом году на премию «Оскар». В киноцентре «Октябрь» пройдут сеансы
21 февраля 2018 00:28
Фильмы в кинотеатре Каро Sky 17 Авиапарк

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
11:30 от 660 ₽ 14:00 от 660 ₽ 16:50 от 1100 ₽ 20:15 от 770 ₽ 23:50 от 2750 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
13:10 от 2750 ₽ 19:40 от 390 ₽ 22:25 от 390 ₽
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
21:10 от 2750 ₽ 00:35 от 770 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
