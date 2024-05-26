«Каро Sky 17 Авиапарк» - это огромный комплекc нового поколения, который предусматривает 17 комфортабельных кинозалов для зрителей. Он расположен в крупном торговом комплексе «Авиапарк» на 4 этаже.

Площадь кинотеатра составляет 10.000 кв. метров, поэтому он способен вместить до 4000 человек. Во всех залах установлены новые проекционные и акустические системы, а также уникальные удобные кресла. Здесь гости смогут посетить три инновационных зала с широкоформатными экранами LUXE и насладиться кинофильмами в режиме изображения 2D, 3D. Кресла этих залов оснащены специальными вибро-устройствами, срабатывающим в такт действиям на экране.

В мультиплексе расположилась зона «КАРО Престиж» - три зала повышенной комфортабельности. Зал под названием «КАРО Black» рад предложить своим зрителям приятную и удобную атмосферу на мягких диванах с пледами и подушками. Зал «КАРО Престиж» предлагает услуги лаундж-бара Sinatra и персональный консьерж-сервис.

«Каро Sky 17 Авиапарк» - это кинотеатр нового поколения, который имеет статус самого комфортабельного кинотеатра бизнес уровня с инновационным оборудованием. Забронировать билеты и воспользоваться услугой кинобара можно в зоне самообслуживания «КАРО Экспресс».