ТРЦ «Авиапарк» – один из самых популярных торгово-развлекательных центров Москвы, расположенный на Ходынском поле в пешей доступности от станции метро «ЦСКА».



На территории торгово-развлекательного центра «Авиапарк» находится огромное количество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (befree, oodji, Adidas, Nike, Puma, Zara, Reserved, Mohito, Love Republic, Stradivarius, Calzedonia, Tezenis, Intimissimi, INCANTO, Uniqlo, Anna Rita N, AME, ANERKJENDT,Brixo, Cosmotheca, Bat Norton, Chaika store, Happy Hood, Infasem, From Siberia With Love, Haute July, Katya Erokhina, maje, Lorani, Numph, Plan B, Nolo, OnePiece, Sandro, Religion, Tag You, the Brand Addicted, Trends Brands, Olovo, Depst, Trend Island, Меховая фабрика Каляев, Items, Michaella, Agiotage Fashion Market, Monki, KTM, Magia Luce, On&On, Oddo, Helene, Portal, Brooks Brothers, T.C.N., Edelweiss, Natuzzi, Anatolia Shoes, Wosk, GROSS fashion size plus, Tous, Wface, SNEAKER HEAD, Ecola, HomeMe, Look Like, L&S, Fox In Socks, Manzari Gold, Prima Linea, Décor Avenue, LAS, Little Star, INCITY, FLARE, Tommy Hilfiger, DIM, Gloria Jeans & Gee Jay, Mothercare, Westland, Sela, «Бюстье», HENDERSON, Baon и др.), фирменные магазины техники (Samsung, re:Store, Sony Centre, Redmond и др.), детские магазины «Детский Мир» и др.), салоны сотовой связи («Связной», «МТС», «Мегафон» и др.), магазины парфюмерии и кометики («ИЛЬ ДЕ БОТЭ», «Рив Гош», Yves Rocher, M.A.C. и др.), ювелирные салоны и магазины часов (Pandora, Swatch, Valtera, SUNLIGHT, «Якутские бриллианты», «Адамас», «Московский Ювелирный Завод» и др.), банкоматы («Газпромбанк», «Сбербанк», «Альфа-Банк» и др.), аптека «36,6», оптика, магазины подарков («Красный куб» и др.), зоомаркет «Любимчик», пункт медпомощи, танцевальная студия «Танго», солярий «ЗАГОРАЕМ», салоны красоты, детская парикмахерская, студии маникюра, студии дизайна бровей, центр фотоуслуг, ателье, химчистка, мастерская по ремонту часов, туристические агентства, отделение банка Citibank, платежные терминалы и многое другое.



Кроме того, в ТРЦ «Авиапарк» функционируют бытовой техники и электроники (Media Markt и «М.Видео»), гипермаркет товаров для дома OBI, супермаркет Hoff, супермаркет товаров для детей «Детский мир», спортивные супермаркеты («Декатлон» и «Спортмастер»), уникальная зона Trend Island, крытый футбольный манеж «Время футбола», фитнес-клуб Come On Gym, единственный в России полноформатный британский универмаг Debenhams, 17-ми зальный кинотеатр «Каро SKY 17», центр отдыха и технического творчества «Арена Пилотаж», детский парк Kidzania, круглогодичный каток, картинг-центр, аттракцион аэротрубы I can fly, квеструм «Клаустрофобия», арена для игры в радиоуправляемые модели «Арена Пилотаж» и зал мультимедийных выставок Artplay Media.



Также в торгово-развлекательном центре для гостей работают продуктовый гипермаркет «Ашан» и зона фудкорта, где каждый посетитель сможет выбрать кафе или ресторан по своему вкусу («IL Патио», «Баскин Роббинс», «Шоколадница», Mcdonalds, T.G.I. Friday’s, «Восточный базар», «Теремок», Sbarro, KFC, Starbucks, Burger King, Costa Coffee, Torro Grill, Krispy Kreme, «Даблби», Yogurt Frenzy, Tutti Frutti, Zafferano, «Панчо Пицца», Bubble Waffle, PORTO Maltese, Monster Hills, «Маэстро Де Олива», «Чайхана Шурп»а, «Хмели – Сунели», Stone Age, Rombouts, SHAKE SHACK, Ploveberry, Goos`to Wine, NOODLE S, BARBEKU, «НаВоке Лапша и Пельмени», Roll s Race, Mr. Falafel, «Легио Суши», Juice City, Dippin Dots, SUSHIOH!, «Кафетериус Студии Артемия Лебедева», Frutty Yammy, TIM & TIM, Boncho Poncho, «Кофейная Кантата» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Авиапарк» есть круглосуточная двухуровневая автомобильная парковка на 5000 машиномест (первые 2 часа бесплатно) и автомойка.



Адрес:

г. Москва, Ходынский бульвар, д. 4 (Ходынское поле)



Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Авиапарк» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Аэропорт» (1200 метров)

2. Пешком от станции метро «Динамо» (1600 метров)

3. Пешком от станции метро «ЦСКА» (400 метров)

4. От станции метро «Динамо» или «Полежаевская» до станции «ТРЦ Авиапарк»

на бесплатных автобусах (движения 10-15 мин)



Режим работы

Магазины ТРЦ «Авиапарк»: пн – чт, вс: 10.00 – 22.00, пт, сб: 10.00 – 23.00;

Фудкорт ТРЦ «Авиапарк»: вс – чт: 10.00 – 23.00, пт – сб: 10.00 – 24.00

Гипермаркет «Ашан»: пн – чт, вс: 08.30 – 22.00, пт, сб: 08.30 – 23.00;

Гипермаркет «ОБИ»: 08.00 – 00.00;

Кинотеатр «Каро Sky»: круглосуточно;

Город детских профессий «Кидзания»: 10.00 – 20.00;

Фитнес-клуб Come On Gym: 07.00 – 00.00;

Квесты «Клаустрофобия»: пн – вс: 10.00 – 04.00;

Крытый футбольный манеж «Время футбола»: пн – чт, вс: 10.00 – 22.00, пт, сб: 10.00 – 23.00;

Каток: пн – чт, вс: 10.00 – 22.00, пт, сб: 10.00 – 23.00;

Аэротруба I can fly: пн – чт, вс: 10.00 – 22.00, пт, сб: 10.00 – 23.00;

Центр отдыха и технического творчества «Арена Пилотаж»: пн – чт, вс: 10.00 – 22.00, пт, сб: 10.00 – 23.00.