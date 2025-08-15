Меню
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
11:30
от 660 ₽
14:00
от 660 ₽
16:50
от 1100 ₽
20:15
от 770 ₽
23:50
от 2750 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
13:10
от 2750 ₽
19:40
от 390 ₽
22:25
от 390 ₽
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
2D
21:10
от 2750 ₽
00:35
от 770 ₽
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
ужасы, триллер
2025, Индонезия
2D
22:20
от 390 ₽
Жизнь Чака
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
2D
19:00
от 390 ₽
00:40
от 390 ₽
Заклятие монахини
ужасы
2024, Новая Зеландия
2D
17:05
от 390 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста
ужасы
2025, Великобритания
2D
21:50
от 770 ₽
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
21:30
от 1100 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
10:40
от 660 ₽
12:35
от 660 ₽
14:30
от 660 ₽
16:30
от 660 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
14:10
от 660 ₽
Лея и волшебная карта
анимация, фэнтези
2024, Китай
2D
13:50
от 660 ₽
Лёша из Лавры. Погребающий странных
документальный
2025, Россия
2D
12:00
от 390 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185
анимация
2025, Россия
2D
10:40
от 280 ₽
13:40
от 280 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
13:00
от 2750 ₽
16:25
от 660 ₽
17:45
от 2750 ₽
19:00
от 770 ₽
20:20
от 2750 ₽
21:35
от 770 ₽
22:55
от 2750 ₽
00:15
от 770 ₽
01:30
от 2750 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:30
от 660 ₽
12:45
от 660 ₽
15:00
от 660 ₽
17:15
от 770 ₽
19:30
от 770 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:00
от 660 ₽
13:10
от 660 ₽
15:20
от 660 ₽
17:30
от 770 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
16:05
от 660 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
11:20
от 660 ₽
13:40
от 660 ₽
16:00
от 660 ₽
18:20
от 770 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
12:15
от 660 ₽
14:40
от 660 ₽
15:00
от 1100 ₽
16:00
от 2750 ₽
17:25
от 1100 ₽
18:25
от 2750 ₽
19:15
от 770 ₽
19:50
от 1100 ₽
20:50
от 2750 ₽
21:40
от 770 ₽
22:15
от 1100 ₽
23:15
от 2750 ₽
00:05
от 770 ₽
00:40
от 1100 ₽
01:40
от 2750 ₽
Патруль. Миссия Тамби
комедия
2025, Казахстан
2D
23:15
от 390 ₽
Пила Х
криминал, драма, ужасы
2023, США
2D
13:35
от 1100 ₽
15:00
от 2750 ₽
17:10
от 770 ₽
19:50
от 770 ₽
21:10
от 1100 ₽
22:30
от 770 ₽
23:50
от 1100 ₽
01:10
от 770 ₽
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
11:05
от 660 ₽
14:00
от 1100 ₽
18:30
от 770 ₽
23:40
от 770 ₽
Призрачный дом
ужасы, мистика, триллер
2021, Южная Корея
2D
16:30
от 390 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
16:40
от 660 ₽
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
18:45
от 2750 ₽
21:30
от 770 ₽
00:00
от 1100 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:20
от 660 ₽
11:35
от 660 ₽
12:45
от 660 ₽
14:00
от 660 ₽
15:10
от 660 ₽
16:20
от 1100 ₽
17:35
от 770 ₽
18:45
от 1100 ₽
20:00
от 770 ₽
Рыжая Соня
фэнтези, боевик
2025, США
2D
20:40
от 390 ₽
00:10
от 390 ₽
Свободные люди
боевик, криминал, драма
2025, Греция / США
2D
01:25
от 390 ₽
Синистер. Семейное проклятие
ужасы
2024, США
2D
18:00
от 390 ₽
01:30
от 390 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
15:40
от 2750 ₽
19:30
от 770 ₽
22:30
от 770 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
11:35
от 660 ₽
15:00
от 660 ₽
19:10
от 1100 ₽
23:50
от 770 ₽
Улыбка. Новый кошмар
ужасы
2024, Канада / США
2D
22:35
от 770 ₽
Хищные твари
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
21:20
от 390 ₽
01:15
от 390 ₽
