Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Каро Sky 17 Авиапарк Новости кинотеатра «Каро Sky 17 Авиапарк»

Новости кинотеатра «Каро Sky 17 Авиапарк»

Новости кинотеатра «Каро Sky 17 Авиапарк» Вся информация о кинотеатре
Фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» вновь покажут в кинотеатрах
Фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» вновь покажут в кинотеатрах Компания «ВГИК-Дебют» совместно с проектом «Каро.Арт» и кинотеатром «Иллюзион» проведет дополнительные показы фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом
Написать
9 апреля 2018 19:20
VIII Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино «КАПЛЯ» пройдет в конце марта
VIII Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино «КАПЛЯ» пройдет в конце марта VIII Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино «КАПЛЯ» пройдет в конце марта в Москве. С 28 по 31 марта 2018 в режиме нон-стоп в кинотеатрах «КАРО 7 Атриум» и
Написать
14 марта 2018 02:45
В кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы фильмов, номинированных на «Оскар» в этом году
В кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы фильмов, номинированных на «Оскар» в этом году С 1 по 4 марта в кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы фильмов, номинированных в этом году на премию «Оскар». В киноцентре «Октябрь» пройдут сеансы
Написать
21 февраля 2018 00:28
Весной в Москве пройдёт фестиваль остросюжетного кино «Капля»
Весной в Москве пройдёт фестиваль остросюжетного кино «Капля» Триллеры, хорроры и фантастику покажут в рамках Международного фестиваля «Капля» с 28 по 31 марта. Традиционно сеансы пройдут в сети кинотеатров «Каро». В режиме нон-стоп в
Написать
9 февраля 2018 17:29
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше