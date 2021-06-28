Кинотеатр «Синема Парк Европейский» находится на третьем этаже торгового центра «Европейский» вблизи станции метро Киевская. Это современный 10-зальный мультиплекс, который одновременно вмещает более 1410 гостей. В каждом зале установлено звуковое оборудование DolbyDigitalSurround EX и акустическая система JBL, а также системы климат-контроля. Кинозалы Премиум и Business отличаются повышенным комфортом. В VIP-зале на 26 мест имеется кино-бар и своя система обслуживания.

Дизайн кинотеатра Формула Кино Европа выполнен в едином с торговым центром стиле. В развлекательную зону также входят парк развлечений, рестораны и кафе.

В этом мультиплексе демонстрируются фильмы в формате 2D и 3D. Репертуар разнообразный и на любой вкус: блокбастеры, комедии, мелодрамы, триллеры, мультипликация.