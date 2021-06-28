Меню
Синема Парк Европейский

Москва
Адрес
г. Москва, пл. Киевского вокзала, вл. 2, ТРЦ «Европейский»
Метро
Киевская
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Билеты от 600 ₽
Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТРЦ «Европейский»
О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Парк Европейский» находится на третьем этаже торгового центра «Европейский» вблизи станции метро Киевская. Это современный 10-зальный мультиплекс, который одновременно вмещает более 1410 гостей. В каждом зале установлено звуковое оборудование DolbyDigitalSurround EX и акустическая система JBL, а также системы климат-контроля. Кинозалы Премиум и Business отличаются повышенным комфортом. В VIP-зале на 26 мест имеется кино-бар и своя система обслуживания.

Дизайн кинотеатра Формула Кино Европа выполнен в едином с торговым центром стиле. В развлекательную зону также входят парк развлечений, рестораны и кафе. 
В этом мультиплексе демонстрируются фильмы в формате 2D и 3D. Репертуар разнообразный и на любой вкус: блокбастеры, комедии, мелодрамы, триллеры, мультипликация.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
Dolby Atmos
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
VIP
Парковка
7.8
940 голосов
Билеты от 600 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Парк Европейский
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
11:05 от 1100 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 2 сеанса
16:40 от 600 ₽ 20:45 от 650 ₽ ...
Жизнь Чака
Жизнь Чака
Сегодня 5 сеансов
11:05 от 1100 ₽ 13:25 от 1100 ₽ 15:45 от 1100 ₽ 18:20 от 1300 ₽ ...
Заклятье. Кровь экзорциста
Заклятье. Кровь экзорциста
Сегодня 1 сеанс
22:25 от 650 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
monroe2602 28 июня 2021, 16:48
В кинотеатре не работает система вентиляции !!!!
Невозможно душно , жарко ! А в связи со сложившейся обстановкой коронавируса, куда смотрит персонал и администрация !!!!!!!!!!!
940 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Новости кинотеатра Новости кинотеатра в нашем канале Телеграм
В кинотеатре «Формула Кино Европа» прошла премьера мультфильма «Шерлок Гномс»
В кинотеатре «Формула Кино Европа» прошла премьера мультфильма «Шерлок Гномс» 11 марта в кинотеатре «Формула Кино Европа» состоялась премьера мультипликационного фильма «Шерлок Гномс». Первыми зрителями мультфильма стали звезды российского шоу-бизнеса и
13 марта 2018 00:22
Появились билеты на фильм «Зови меня своим именем»
Появились билеты на фильм «Зови меня своим именем» Стало известно расписание показов в Москве и Санкт-Петербурге фильма «Зови меня своим именем», который пройдет в рамках фестиваля AMFEST. Фильм - история внезапного романа, возникшего
10 октября 2017 18:08
Фильмы в кинотеатре Синема Парк Европейский

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
11:05 от 1100 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
16:40 от 600 ₽ 20:45 от 650 ₽
Жизнь Чака драма, фэнтези, фантастика 2024, США
2D
11:05 от 1100 ₽ 13:25 от 1100 ₽ 15:45 от 1100 ₽ 18:20 от 1300 ₽ 20:40 от 1300 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
