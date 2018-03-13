Меню
В кинотеатре «Формула Кино Европа» прошла премьера мультфильма «Шерлок Гномс»
11 марта в кинотеатре «Формула Кино Европа» состоялась премьера мультипликационного фильма «Шерлок Гномс». Первыми зрителями мультфильма стали звезды российского шоу-бизнеса и
Написать
13 марта 2018 00:22
Появились билеты на фильм «Зови меня своим именем»
Стало известно расписание показов в Москве и Санкт-Петербурге фильма «Зови меня своим именем», который пройдет в рамках фестиваля AMFEST. Фильм - история внезапного романа, возникшего
Написать
10 октября 2017 18:08
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
