ТРЦ «Европейский» – многофункциональный четырехэтажный торгово-развлекательный центр, который является одним из крупнейших торгово-развлекательных центров в Москве. ТРЦ «Европейский» расположен между Большой Дорогомиловской улицей и площадью Киевского вокзала, в непосредственной близости от станции метро «Киевская».



На территории торгово-развлекательного центра «Европейский» находится огромное количество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Adidas, American Eagle Outfitters, Baldinini, Banana Republic, Baon, Bosco Sport, Calvin Klein Jeans, Camel Active, Chevignon, Ck Calvin Klein, Coccinelle, Colin’s, DKNY Jeans,Ecco, Furla, Gap, Ice Iceberg, InWear Matinique, Kira Plastinina, Lacoste, Mango, Marella, Marks & Spencer, Marlboro Classics, Mascotte, Mexx, Miss Sixty, Energie, Motivi, New Balance, NEXT, Nike, Puma, Quicksilver, Reebok, Rockport, Sinequanone, Tervolina, Tommy Hilfiger,Westland, Domani, Benetton, Lacoste, «ХЦ», Rendez-vous, Marc O Polo, Guess, Karen Millen, Tatuum, Gizia, Etam, next, «Дикая Орхидея», Zara, Stradivarius, Pull and Bear, Colin`s, Promod, Baldinini, Massimo Dutti, MONDO BAZAAR, Lauren Vidal, Kid rocks, Timberland, Dune, Marks & Spencer, Reebok, Lady Collection, ECCO, Geox, Intimissimi, Calzedonia, SoFrench, Meucci, Skechers, «Конфаэль», LeCadeau, Incanto, «Весело шагать», Aldo, Bershka, Х.О., Nike, Yudashkin Jeans, Olsen, Braccialini и др), фирменные магазины техники (re:Store, Sony, Bork, Samsung и др.), детские магазины («Детский Мир» и др.), магазины подарков («Красный Куб» и др.), магазин мужских аксессуаров «Экспедиция», салоны сотовой связи («Связной», «МТС», «Мегафон», «Евросеть», Yota и др.), магазины парфюмерии и косметики (Lush, The Body Shop, Yves Rocher, L Occitane, «Рив Гош», «Л’Этуаль», «Для душа и души», «Иль дэ Ботэ», корейская косметика TonyMoly и KoreaLab, парфюмерные монобренды Jo Malone и Demeter и др.), ювелирные салоны и магазины часов (Valtera, Swatch, «Московский ювелирный завод», «ТаймАвеню» и др.), мастерская по ремонту часов, салон оптики «Линзмастер», цветочный магазин, центр фотоуслуг, ателье-мастерская, химчистка, интернет-магазины «Ручка.ру», Foto.ru, аптека «36,6», зоомагазин Cats&Dogs, салон красоты, студия дизайна бровей, солярий, студия маникюра, театральная касса, дом быта, центр госуслуг «Мои документы», обмен валюты, туристическое агентство «Куда.ru», банки («Кредит Европа Банк», «Зенит», «Интерпромбанк» и др.), банкоматы («Альфа-Банк», «Райффайзен», «Сбербанк» и др.) и офис денежных переводов «Юнистрим».



К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины «Эконика», Accessorize & Monsoon, LeFutur, SAVAGE, FINN FLARE, ALBA, Tommy Hilfiger, DIM, Chester, Mothercare, Westland, DIVA, «Бюстье», Mascotte, Baon, Gipfel, Velars, Time Code, MEXX, Calvin Klein, Adidas, Caterina Leman, «Улица гобеленов», Vassa & Co., «Мир Эспрессо», KANZ, Levi’s, Sinequanone, Furla, Motivi, «ЕвроДом», «Планета колготок», Fabi, GamePark, Booly & Boom, Wolford, Good Look, lady & gentleman CITY, Trespass, Silver & Silver, «Дом фарфора», Togas, Escada, ELIT ZAKOLKA, French Kiss, «Парад», «Эстель Адони», Pal Zileri, BGN, Hallmark, CarneVale, Chaperche, Goldas, Monton, Vitomin, Viva, «Стартмастер», «ИОН», Godiva, «Эгоист», Sprandi, Naf Naf, PUR PUR, Pilgrim, Dolce Vita, MESSAGE, «Профиспорт», Douglas, Nomination, «Хитзона», Camel Active, Pashmina World, NEXUS, Tara Jarmon, Sunie Li, Nine West, Equipage, Farfallina, «VI Легион», Orange, Chevignon, Lancel, Marella, Oltre, TREVIS JORDAN, «Симфония Отдыха» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Европейский» функционируют продуктовый супермаркет «Перекресток», девятизальный кинотеатр «Формула-Кино», SPA-центр Royal Rixos SPA, развлекательный центр «Космик» (игротека, каток и др.), фитнес-клуб с бассейном, детский игровой городок, магазины мобильной техники и аксессуаров («Белый Ветер – Цифровой», «НОУ-ХАУ» и др.).



Также в торгово-развлекательном центре для гостей находится зона фудкорта, где каждый посетитель сможет выбрать кафе или ресторан быстрого питания по своему вкусу (The Best Kebab, Burger King, Subway, Sushilka, «Воккер», «Ваби Саби», «Крошка-Картошка», «Теремок», «Кофе Хауз», «Баскин Роббинс», Sbarro, KFC, кафе и рестораны Black Star Burger, Starbucks, «Шоколадница», Burger & Pizzetta, Kraft Kitchen, Mammina, пивной ресторан Amstel bar, пиццерия «Академия», ресторан «Грабли», чайхана «Урюк», «Кофейная Кантата» и др.).



Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Европейский» работает платный подземный многоуровневый автомобильный паркинг на 1200 машиномест (стоимость: 50 руб./час, более 3 часов – 100 руб./час).



Адрес:

г. Москва, пл. Киевского вокзала, д. 2



Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Европейский» можно следующим образом:

1. Пешком от станций метро «Киевская» (50 метров, станция метро находится внутри торгового центра)

2. На любом общественном транспорте, идущем по Большой Дорогомиловской улице до остановки «Киевский вокзал»



Режим работы

Магазины ТРЦ «Европейский»: пн – чт, вс: 10.00 – 22.00, пт, сб: 10.00 – 23.00;

Фудкорт ТРЦ «Европейский»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Перекресток»: круглосуточно;

Кинотеатр «Формула Кино»: 10.00 – 01.00;

Боулинг Amstel bar: пн – чт, вс: 11.00 – 00.00, пт: 11.00 – 05.00, сб: 10.00 – 05.00;

Детский развлекательный центр «Космик» (игротека, каток и др.): пн – чт, вс: 11.00 – 22.00, пт: 11.00 – 23.00, сб: 10.00 – 23.00;

Пивной ресторан Amstel bar: пн – чт, вс: 11.00 – 00.00, пт: 11.00 – 05.00, сб: 10.00 – 05.00;

Пиццерия «Академия»: 10.00 – 00.00;

Ресторан «Грабли»: 10.00 – 23.00;

Чайхана «Урюк»: пн – чт, вс: 11.00 – 00.00, пт, сб: 11.00 – 02.00.