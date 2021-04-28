Меню
Каро 8 Саларис
Кинотеатры
Каро 8 Саларис
Каро 8 Саларис
Москва
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
Метро
Саларьево
Билеты от 250 ₽
8.3
Расписание сеансов
в кинотеатре Каро 8 Саларис
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
12:10
от 650 ₽
20:35
от 700 ₽
...
Балерина
Сегодня 2 сеанса
19:50
от 350 ₽
23:20
от 350 ₽
...
Бухта Бэррона
Сегодня 1 сеанс
21:45
от 700 ₽
...
Джульетта и Ромео
Сегодня 1 сеанс
14:35
от 350 ₽
...
Отзывы о кинотеатре
4368608
28 апреля 2021, 22:26
Всем привет! Сегодня приехала в Саларис с дочкой посмотреть фильм "Нечестивые", на входе спросили документ у дочери и не пустили на фильм…
User
14 мая 2022, 12:31
Добрый день, почему нет возможности купить детский билет?!? Или Уважаемый Администратор считает, что все дети уже выросли?
Фильмы в кинотеатре Каро 8 Саларис
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
12:10
от 650 ₽
20:35
от 700 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
19:50
от 350 ₽
23:20
от 350 ₽
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
2D
21:45
от 700 ₽
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
