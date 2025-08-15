Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Синема Парк Мосфильм

Синема Парк Мосфильм

Москва
Адрес
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
Билеты от 200 ₽
Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
мало голосов Оцените
1 голос
Билеты от 200 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Парк Мосфильм
Воспоминания об убийстве
Воспоминания об убийстве
Сегодня 1 сеанс
19:15 от 650 ₽ ...
День полнолуния
День полнолуния
Сегодня 1 сеанс
15:00 от 200 ₽ ...
Коммунист
Коммунист
Сегодня 1 сеанс
17:00 от 200 ₽ ...
Материалистка
Материалистка
Сегодня 5 сеансов
10:10 от 580 ₽ 11:50 от 550 ₽ 14:50 от 680 ₽ 16:40 от 650 ₽ ...
1 голос
Воспоминания об убийстве мистика, триллер, драма 2003, Южная Корея
2D, SUB
19:15 от 650 ₽
День полнолуния драма 1998, Россия
2D
15:00 от 200 ₽
Коммунист драма 1957, СССР
2D
17:00 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
