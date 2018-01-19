Меню
Радуга Кино

Радуга Кино

Москва
Адрес
г. Москва, просп. Андропова, 8, ТРЦ «Мегаполис»
Метро
Технопарк
Телефон

+7 495 663-36-64

Билеты от 350 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Мегаполис»
О кинотеатре

Современный кинотеатр «Радуга Кино» в торговом центре «Мегаполис» даёт возможность не только посмотреть новый фильм, но и отдохнуть всей семьёй.

 Здесь работают пять залов-«континентов»: Северная Америка, Африка, Австралия, Южная Америка, Евразия. 
 

Есть возможность просмотра современных фильмов в формате 3D.

Все кинозалы оборудованы по последнему слову техники: акустическая система Dolby Digital является флагманом в кинозвуке, 4D-кинозал, в котором можно ощутить всю динамику и реалистичность картинки — кресла в зале двигаются синхронно с видеорядом, имитируются ветер, дождь и другие природные явления.

В репертуаре все новые фильмы отечественного и зарубежного кинематографа, программы фестивальных кинокартин, специальные программы для детей, а также познавательные фильмы.

Система скидок в кинотеатре «Радуга Кино» делает поход в кино доступным для всех, в том числе для школьников, студентов и пенсионеров. По будням, в утреннее и дневное время билеты имеют самую низкую стоимость. Также здесь решена проблема с очередями в кассы: в фойе стоят удобные билетные терминалы, позволяющие зрителю самому выбрать место в кинозале.
 

В парке развлечений «Остров сокровищ», дети могут порезвиться в поиграть на автоматах, прокатиться на карусели. Кроме того, у нас есть детское меню и зал для празднования дней рождения.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Диваны
7.4 Оцените
294 голоса
Билеты от 350 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Радуга Кино
Пункт назначения: Высотка 613
Пункт назначения: Высотка 613
Сегодня 1 сеанс
21:40 от 630 ₽ ...
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
Сегодня 4 сеанса
10:10 от 350 ₽ 10:45 от 350 ₽ 12:30 от 350 ₽ 13:05 от 510 ₽ ...
Терминатор 2: Судный день
Терминатор 2: Судный день
Сегодня 1 сеанс
21:30 от 630 ₽ ...
Укради мою мечту
Укради мою мечту
Сегодня 2 сеанса
11:40 от 350 ₽ 19:30 от 560 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Aleksei Slepenkov 19 января 2018, 19:59
Никому не советую сюда ходить: залы старые (да и всё старое), наплевательское отношение к гостям.
На новогодних праздниках пошел в кино (было…
Маня Калашян 12 мая 2019, 01:57
Здравствуйте!
Спешу поделиться случаем вопиющей некомпетентности и хамства со стороны вашего персонала.
Живу недалеко от вашего кинотеатра, а кино…
294 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Радуга Кино

Пункт назначения: Высотка 613 ужасы 2024, Тайвань
2D
21:40 от 630 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:10 от 350 ₽ 10:45 от 350 ₽ 12:30 от 350 ₽ 13:05 от 510 ₽
Терминатор 2: Судный день боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
2D
21:30 от 630 ₽
