Современный кинотеатр «Радуга Кино» в торговом центре «Мегаполис» даёт возможность не только посмотреть новый фильм, но и отдохнуть всей семьёй.

Здесь работают пять залов-«континентов»: Северная Америка, Африка, Австралия, Южная Америка, Евразия.



Есть возможность просмотра современных фильмов в формате 3D.

Все кинозалы оборудованы по последнему слову техники: акустическая система Dolby Digital является флагманом в кинозвуке, 4D-кинозал, в котором можно ощутить всю динамику и реалистичность картинки — кресла в зале двигаются синхронно с видеорядом, имитируются ветер, дождь и другие природные явления.

В репертуаре все новые фильмы отечественного и зарубежного кинематографа, программы фестивальных кинокартин, специальные программы для детей, а также познавательные фильмы.

Система скидок в кинотеатре «Радуга Кино» делает поход в кино доступным для всех, в том числе для школьников, студентов и пенсионеров. По будням, в утреннее и дневное время билеты имеют самую низкую стоимость. Также здесь решена проблема с очередями в кассы: в фойе стоят удобные билетные терминалы, позволяющие зрителю самому выбрать место в кинозале.



В парке развлечений «Остров сокровищ», дети могут порезвиться в поиграть на автоматах, прокатиться на карусели. Кроме того, у нас есть детское меню и зал для празднования дней рождения.